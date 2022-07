Departamento de Defensa de EE.UU. establece la Oficina de Resolución de Anomalías para Todos los Dominios (AARO)

Como su nombre lo indica, esta nueva oficina del Pentágono estará destinada a estudiar e investigar fenómenos anómalos en el espacio, el aire y el mar; dando así lugar a los reportes que hablan de los ovnis como naves «transmedio».

El Departamento de Defensa (DoD) ha ampliado el alcance del Grupo de Gestión e Identificación de Objetos Aerotransportados (AOIMSG) y lo ha rebautizado como Oficina de Resolución de Anomalías para Todos los Dominios (AARO) tras la aprobación de la Ley de Autorización de Defensa Nacional 2022.

De acuerdo a un comunicado, la misión de la nueva oficina es «sincronizar los esfuerzos del DoD y con otros departamentos y agencias federales de EE.UU. para detectar, identificar y atribuir objetos de interés en, sobre o cerca de instalaciones militares, áreas de operaciones, áreas de entrenamiento, espacio aéreo de uso especial y otras áreas de interés; y, según sea necesario, para mitigar cualquier amenaza asociada a la seguridad de las operaciones y la seguridad nacional. Esto incluye objetos anómalos, espaciales no identificados, aerotransportados, sumergidos y transmedios».

CORRECTED: On July 20, I informed the @DeptofDefense of the establishment of the All-domain Anomaly Resolution Office within OUSD(I&S), and named Dr. Sean Kirkpatrick, most recently the chief scientist at @DefenseIntel‘s* Missile & Space Intelligence Center, as the director. https://t.co/vo2zYYEuo7

