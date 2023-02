Desarrollan un compuesto tan mortífero que lo nombraron en honor a Keanu Reeves

Al igual que su personaje John Wick, este grupo de moléculas diseñadas en laboratorio son tremendamente efectivas para matar…

Llamadas «Keanumicinas», forman parte un nuevo pesticida inventado y nombrado por un equipo de investigadores de la planta biopiloto en Leibniz-HKI de Alemania, quienes publicaron un estudio sobre el mortal descubrimiento bioquímico en el Journal of the American Chemical Society.

Las moléculas «matan tan eficientemente que les pusimos el nombre de Keanu Reeves», dijo en un comunicado de prensa el investigador alemán Sebastian Götze, autor principal del estudio. «Porque él también es extremadamente letal en sus roles».

Las keanumicinas son elaboradas a partir de bacterias del género Pseudomonas, y se dirigen a una plaga de plantas fúngicas denominada Botrytis cinerea.

B. cinerea provoca una pudrición por moho gris que destruye las cosechas. Infecta a más de 200 especies de frutas y verduras, y también es uno de los muchos hongos problemáticos que se han vuelto cada vez más resistentes a los pesticidas químicos existentes y —quizás de manera más ominosa— a los productos farmacéuticos.

«Muchos hongos patógenos humanos ahora son resistentes a los antimicóticos (antifúngicos), en parte porque se usan en grandes cantidades en los campos agrícolas», señaló Götze en el comunicado.

En este último sentido, los científicos dicen que este compuesto también se ha mostrado prometedor en la destrucción del —junto con algunos otros— hongo Candida albicans, patógeno para los humanos. Y debido a que es bacteriano en lugar de químico, se cree que es mucho más respetuoso con el medio ambiente. Asimismo, tampoco ha mostrado ningún riesgo de daño a las células vegetales o humanas.

La próxima vez, Pedro

Vale la pena mencionar que Keanu Reeves no es la primera celebridad en tener un compuesto natural, una planta o una criatura que lleva su nombre. Hay, por ejemplo, una avispa parásita en Sudáfrica llamada Conobregma bradpitti, mientras que todo un género de helechos de género fluido lleva el nombre del icono del pop Lady Gaga.

Por supuesto, se podría argumentar que la estrella de The Last of Us, Pedro Pascal, podría haber sido la mejor opción aquí, pero dejaremos que Keanu se quede con esta por ser uno de los actores más queridos por el público. Con suerte, considerando la amenaza muy real para la humanidad que los hongos patógenos podrían representar pronto, habrá algunos compuestos antifúngicos más seguros para el medio ambiente para nombrar en el futuro.

Fuente: Phys.org/The Byte. Edición: MP.