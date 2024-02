Descubren la serpiente más grande del mundo en la selva amazónica

Se trata de una enorme anaconda que mide 8 metros de largo y pesa 200 kilogramos, con una cabeza del mismo tamaño que la de un humano.

La especie, que no había sido registrada previamente, fue hallada en el corazón de la selva amazónica por el biólogo neerlandés Freek Vonk durante una expedición de National Geographic destinada a la producción del documental Pole to Pole de Disney+, el cual cuenta con la presentación de Will Smith.

Los investigadores han dado a la nueva especie el nombre latino Eunectes akayima, que significa ‘Anaconda Verde del Norte’.

En un video compartido en redes sociales, el profesor neerlandés se muestra nadando valientemente junto a la enorme anaconda, mostrando su hallazgo.

«La anaconda MÁS GRANDE que he visto se puede ver en el video, tan gruesa como un neumático de automóvil, ocho metros de longitud y más de 200 kg de peso, con una cabeza tan grande como la mía. Es un monstruo que genera total asombro y admiración», comentó.

