Descubren un lago completamente inexplorado por los humanos a 200 metros de profundidad

Una impresionante piscina natural fue encontrada a unos 200 metros de profundidad en el Parque Nacional de las Cavernas de Carlsbad, en el estado de Nuevo México, EE.UU.

«La piscina subterránea, que se encuentra en la cueva Lechuguilla, parece estar completamente impoluta», escribió en la página de Facebook del parque nacional el geocientífico Max Wisshak, quien en octubre de 2019 dirigió la expedición que encontró el lago.

El especialista añadió que el cuerpo de agua está bordeado de unas pequeñas estalactitas que posiblemente se corresponden con lo que los científicos denominan «dedos de piscina», que podrían ser «colonias bacterianas que han evolucionado sin ninguna presencia humana en absoluto».

«La exploración de cuevas a veces produce vistas maravillosas», se lee en el texto que acompaña a la imagen del pequeño lago subterráneo de agua celeste en un lecho de roca blanca. Wisshak indicó que el equipo de investigadores «tomó precauciones especiales para asegurarse de que no se introdujeran contaminantes en estos cuerpos de agua».

Exploration in caves often yields wondrous sights. This cave pool, found in Lechuguilla Cave, appears to be completely pristine and was discovered on an expedition that occurred in October of 2019.

