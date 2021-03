Después de 40.000 terremotos en cuatro semanas, un volcán islandés finalmente entró en erupción

Un volcán inactivo cerca de la capital de Islandia, Reykjavik, entró en erupción el viernes (19 de marzo), lanzando lava hacia el cielo nocturno después de miles de pequeños terremotos en las últimas semanas.

La erupción ocurrió cerca de Fagradalsfjall, una montaña en la península de Reykjanes, a unos 30 km (19 millas) al suroeste de Reykjavik. Esta fue la primera erupción en la península desde el siglo XII.

La península ha sido testigo de más de 40.000 terremotos en las últimas cuatro semanas. Sin dudas, un gran salto con respecto a los 1.000-3.000 terremotos registrados cada año desde 2014.

La erupción inicial del volcán ocurrió a las 2045 GMT (hora local) y, después de unas cuatro horas, la lava cubrió aproximadamente un kilómetro cuadrado o casi 200 campos de fútbol.

«Puedo ver el cielo rojo brillante desde mi ventana», dijo Rannveig Gudmundsdottir, un residente de la ciudad de Grindavik, a solo 8 km (5 millas) de la erupción, según citó la agencia Reuters. «Todos aquí se suben a sus autos para conducir hasta allí».

La Oficina Meteorológica de Islandia (OMI) clasificó la erupción como pequeña y, de acuerdo a la institución, no representó un peligro inmediato para las personas en Grindavik o para la infraestructura crítica.

Una fisura de 500 a 750 metros (547 a 820 yardas) de largo se abrió en el sitio de la erupción, arrojando fuentes de lava de hasta 100 metros (110 yardas) de altura, informó Bjarki Friis de la oficina meteorológica.

