¿Destruyó la Unión Soviética una base secreta de EE.UU. en la Luna?

Durante más de cuatro años, un documento de Wikileaks dentro de sus «Archivos de inteligencia global» ha provocado mucha controversia. Este registro, que figura como procedente de la Oficina de Asuntos Europeos y Euroasiáticos del Departamento de Estado, tenía el título: Informe de que URSS destruyó la base secreta de EE.UU. en la Luna.

Pero no se pudo descargar ninguna copia digital, ya que no se disponía de una versión electrónica. Ahora, dos años después de que nuestros colegas de The Black Vault presentaran la primera solicitud de Ley de Libertad de Información (FOIA), el documento real se ha publicado oficialmente en su totalidad.

Desde que este registro se publicó por primera vez en la base de datos de Wikileaks y fue descubierto por quienes hojean el sitio, ha circulado mucha especulación sobre lo que realmente significaba —sobre todo teniendo en cuenta que verdaderamente existió un proyecto para bombardear la Luna nuclearmente—. Sin embargo, ahora que podemos ver el documento, este revela que se trataba simplemente de una carta de respuesta a una investigación de 1979 del entonces miembro de la Cámara de Representantes, Samuel Devine.

Según la carta de respuesta, enviada por Douglas J. Bennett, Jr., subsecretario de Relaciones del Congreso con el Departamento de Estado, no era cierto el rumor de que la Unión Soviética «destruyó una base secreta de Estados Unidos en la Luna en 1977». Claramente, Devine había recibido una carta de un elector llamado Ceyd Quentin Arbogast, quien le preguntó acerca de lo que él llamaba la «Batalla de la Luna de la Cosecha».

La solicitud FOIA se envió por primera vez al Departamento de Estado en 2019 (caso F-2020-01231). Después de un tiempo, se recomendó que se archivara en la Administración Nacional de Archivos y Registros (NARA), donde era más probable que se guardara el documento dado el período de tiempo del que provenía. Después de que se presentó un nuevo caso (caso # 21-49400), se encontró, se revisó y se envió a The Black Vault en su totalidad el 8 de septiembre de 2021.

Documento

Por John Greenewald. Edición: MP.