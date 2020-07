Determinan la naturaleza de la sustancia «gelatinosa» encontrada en la cara oculta de la Luna

No, no se trata del Venom selenita.

En agosto del año pasado, informábamos sobre el descubrimiento de una misteriosa sustancia, similar a un gel, en un pequeño cráter de impacto en la Luna. Este hallazgo, hecho por el rover chino Yutu-2 en la cara oculta de nuestro satélite natural, ahora tiene una explicación oficial.

En pocas palabras, resultó ser lo que se sospechaba que era: roca derretida, probablemente debido al impacto de un meteorito, que formó una masa brillante y vítrea.

«El rover descubrió esta brecha de impacto durante su travesía del cráter Von Kármán, en la cuenca Aitken del polo sur lunar», escriben los científicos de la Academia de Ciencias de China en un estudio publicado en la revista Earth and Planetary Science Letters.

«Se formó por la fusión generada por el impacto, cementación y aglutinación de regolitos», agregan.

Yutu-2 rover, part of China’s Chang’e-4 mission, has discovered an unusually colored “gel-like” substance during its exploration activities on the far side of the moon. Mission scientists are now trying to figure out what the mysterious material is. What do you think it is? pic.twitter.com/auw2F2JYvk

— People’s Daily, China (@PDChina) September 2, 2019