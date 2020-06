Dexametasona: el fármaco barato que reduce la mortalidad del coronavirus en un 35 por ciento

Seis meses después del inicio de la peor pandemia del siglo XXI, que se ha cobrado casi medio millón de vidas en todo el mundo, investigadores en el Reino Unido aseguran haber encontrado el que por ahora es el primer tratamiento capaz de evitar muertes por covid-19: la dexametasona.

La dexametasona, un fármaco conocido (fue descubierto en 1957), barato (unos U$S 8) y de fácil acceso en todo el mundo, puede ayudar a salvar vidas de pacientes graves de coronavirus, según un estudio de la Universidad de Oxford divulgado este martes, que ha calificado el hallazgo como «un gran avance».

Los investigadores, que contaron con la colaboración del Servicio Nacional de Salud británico (NHS), suministraron la droga a más de 2.000 pacientes gravemente enfermos, con resultados alentadores: un tratamiento a dosis bajas del fármaco redujo las muertes en un 35 % entre los que respiraban con la ayuda de un ventilador, y en una quinta parte en otros pacientes que solo recibían oxígeno; todo sin producir ningún efecto adverso.

La dexametasona, que se utiliza normalmente para tratar diversas reacciones alérgicas, así como la artritis reumatoide y el asma, es un antiinflamatorio, y se está empleando en el considerado mayor ensayo clínico del mundo, donde se experimenta con tratamientos existentes para otros males con el objetivo de ver si también funcionan para combatir el coronavirus.

Thanks to NHS staff and patients who participated in the RECOVERY trial for dexamethasone — from now, we are able to use this drug to dramatically improve #COVID19 survival for people in hospital requiring oxygen or ventilation. Read more. https://t.co/qH6WZb4be1 pic.twitter.com/j6FejD7WWk

«Este es el único fármaco hasta la fecha que ha mostrado que reduce la mortalidad y la reduce de manera significativa. Es un gran avance», ha afirmado el investigador principal del estudio, Peter Horby, que también es profesor en el Departamento de Medicina de la Universidad de Oxford.

«La dexametasona es barata, está en la estantería, y puede ser usada inmediatamente para salvar vidas en todo el mundo», agregó el experto. Según estimaciones de los investigadores, si ese fármaco hubiera estado disponible en este país desde el principio de la pandemia, se habrían podido salvar hasta 5.000 vidas.

WATCH: Delighted to announce the first successful clinical trial for a life-saving #coronavirus treatment- reducing mortality by up to a third & further protecting our NHS

This global first exemplifies the power of science- huge thanks to the team, @oxforduni & Jonathan Van-Tam pic.twitter.com/654oPIsT8t

— Matt Hancock (@MattHancock) June 16, 2020