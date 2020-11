Dinamarca sacrificará millones de visones para frenar una nueva mutación del coronavirus

Cerca de 17 millones de visones serán sacrificados en Dinamarca tras detectarse una versión mutada del coronavirus que puede propagarse a los humanos, según han comunicado científicos del país escandinavo.

Dinamarca es el mayor productor mundial de piel de visón. Ahora el gobierno ha ordenado sacrificar a millones de estos animales tras la detección de una nueva variante del virus SARS-CoV-2 que se ha extendido entre las granjas de cría y después ha saltado a humanos.

Hay por lo menos 12 personas contagiadas con esta nueva variante del virus en la península de Jutlandia —la parte continental del país que linda con Alemania—. Según las autoridades danesas, esta versión del virus supone un serio riesgo para la salud pública, ya que podría expandirse por Europa y poner en peligro la efectividad de las futuras vacunas contra el coronavirus.

«Esta nueva variante podría tener consecuencias devastadoras para la pandemia en el mundo entero», ha advertido la primera ministra danesa Mette Frederiksen en una comparecencia virtual. «Un virus mutado corre el riesgo de propagarse a otros países. La situación es muy seria».

La Organización Mundial de la Salud ha confirmado en Twitter que está al tanto de las informaciones sobre la mutación de virus en los visones de Dinamarca y que están en contante comunicación con las autoridades del país.

We are aware of reports from #Denmark of a number of people infected with coronavirus from mink, with some genetic changes in the virus. We are in touch with the Danish authorities to find out more about this event. #COVID19

— World Health Organization (WHO) (@WHO) November 5, 2020