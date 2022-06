Docenas de marineros confirman que sus buques de guerra fueron acechados por «al menos 100 objetos de otro mundo»

Sus declaraciones contradicen el esfuerzo de la inteligencia naval para descartarlos como drones.

Los marineros a bordo de una flota de buques de guerra de la Marina que navegaban frente a la costa del sur de California en julio de 2019 fueron testigos de cómo varios de los barcos eran acechados por una gran cantidad de objetos voladores no identificados. El incidente se prolongó durante horas y luego sucedió una y otra vez a lo largo del mes.

Los jefes de la Marina han tratado de explicar el incidente, y el subdirector de inteligencia naval, Scott Bray, declaró en la pasada audiencia pública en el Congreso que estaba «razonablemente seguro» de que los objetos eran drones.

Pero el documentalista Jeremy Corbell asegura que las tripulaciones de los barcos involucrados le han dicho que los enjambres de «al menos 100» ovnis poseían capacidades inexplicables mucho más allá de los drones tradicionales. Y advirtió que a menos que el gobierno pueda determinar quién estaba detrás del enjambre, la falla de inteligencia «empequeñecería nuestros errores cometidos en torno a los eventos del 11 de septiembre».

«No me importa si se trata de drones o verdaderos ovnis, pirámides, triángulos o incluso gaviotas con luces atadas a sus alas. Quiero que se responda la pregunta fundamental. ¿Conocemos a los controladores de estas unidades?», comentó al ser entrevistado por el Daily Mail.

Excellent & accurate observation by @TinyKlaus! Strange, right? Very similar to how Congress was shown only 1 piece of the 6 pieces of corroborative video/slide evidence for the 2019 UAP event series.

Makes you wonder why.

Journalists, if worth their salt should not omit data. https://t.co/hdX3v7cyvC

— Jeremy Kenyon Lockyer Corbell (@JeremyCorbell) June 25, 2022