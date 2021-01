¿Dónde está Jack Ma? Multimillonario fundador de Alibaba desaparece de los medios luego de criticar al gobierno chino

El filántropo y fundador de la plataforma de comercio electrónico Alibaba, ha estado inusualmente ausente de la vista del público durante los últimos dos meses, lo que ha provocado especulaciones en los medios occidentales sobre si ha entrado en conflicto con la atenta mirada del Partido Comunista Chino.

Estimulando las teorías de conspiración en las redes sociales, Jack Ma no apareció en un episodio final de un programa de televisión llamado Africa’s Business Heroes, del que es juez. Para intentar explicar esto, una portavoz de Alibaba dijo a Reuters que su ausencia se debió a un conflicto de programación a principios de esta semana.

Por otro lado, David Faber de la cadena CNBC informó esta mañana que Ma en realidad no está desaparecido y que, en cambio, está «escondido» y manteniendo un «perfil bajo». Faber se refirió a una fuente anónima que estaba «familiarizada con el asunto».

