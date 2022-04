Dos tortugas gigantes de Galápagos nacen en un zoológico británico por primera vez

Las crías fueron engendradas por un macho de 70 años en «condición física óptima» llamado Dirk.

«Estamos increíblemente orgullosos de haber criado con éxito a estas tortugas, que anteriormente han estado muy cerca de la extinción», declaró Shaun Foggett, fundador de Crocodiles of the World, un zoológico en Brize Norton, Oxfordshire, especializado en crocodilia.

«Todos esperábamos este día desde que las tortugas gigantes se unieron a nosotros en 2018 y es un logro significativo para ayudar a la conservación de la especie», agregó.

Las crías pesan solo 67 y 69 gramos cada una, lo que equivale aproximadamente al peso de un kiwi. Los cuidadores del zoológico las están monitoreando de cerca, alimentándolas con una dieta de pastos secos, nopales, malezas y vegetales de hojas verdes.

A pesar de su diminuto tamaño, es probable que las crías crezcan hasta ser enormes en la edad adulta —las tortugas gigantes de Galápagos son las especies de tortugas vivas más grandes del mundo y pueden pesar hasta 880 libras (400 kg)—.

Para lograr este hito, los cuidadores del zoológico recurrieron a Dirk, una tortuga gigante de Galápagos de 70 años que llegó por primera vez al Reino Unido en la década de 1960 y, a pesar de su edad, se encuentra en las «mejores condiciones físicas».

Dirk, que pesa unos impresionantes 165 kg (350 libras), se crio con una hembra de 21 años llamada Charlie en noviembre de 2021.

En total, Crocodiles of the World es el hogar de cuatro tortugas gigantes de Galápagos adultas, con dos hembras llamadas Zuzu e Isabella que se unen a Charlie y Dirk.

Las tortugas fueron traídas al zoológico en 2018 desde Chester Zoo y ZSL London. Desafortunadamente, no se pusieron huevos fértiles en los primeros tres años, lo que demuestra lo difícil que es criar la especie.

«Tener una reproducción exitosa con esta especie icónica realmente significa mucho, no solo para mí personalmente sino para todos aquí en el zoológico, especialmente después de todo el arduo trabajo llevado a cabo por nuestro equipo», dijo Jamie Gilks, jefe de reptiles de Crocodiles of the World. «Abrir nuestra incubadora para ver una cáscara rota y sentir que el bebé se movía dentro fue indescriptible, y un momento que permanecerá con todos los involucrados durante mucho tiempo».

La tortuga gigante de Galápagos es uno de los animales más famosos de las islas Galápagos, y el propio archipiélago lleva su nombre. Llegaron por primera vez a Galápagos desde la parte continental de América del Sur hace 2 o 3 millones de años, donde se diversificaron en 14 especies, que difieren en su morfología y distribución.

«Las tortugas gigantes muestran una gran variación en tamaño y forma, pero todas las especies se pueden clasificar en dos tipos principales de caparazón: abovedados y en forma de silla de montar», explicó The Galapagos Conservation Trust.

Las tortugas de caparazón abovedado carecen de un ángulo hacia arriba en la parte delantera de su caparazón, lo que restringe la medida en que pueden levantar la cabeza. Estas tienden a vivir en islas grandes y húmedas donde hay mucha vegetación para comer.

Las tortugas de lomo de silla de montar —creída extinta por más de un siglo hasta su redescubrimiento— tienen una curva hacia arriba en la parte delantera de su caparazón, algo que les permite estirarse para alcanzar plantas de mayor crecimiento, por lo que tienden a vivir en islas menos frondosas de Galápagos, donde la comida es menos abundante.

Fuente: DM. Edición: MP.