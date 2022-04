Dr. Eric W. Davis, el astrofísico que afirma que hemos recuperado naves extraterrestres

¿Poseen las potencias del mundo restos de naves alienígenas estrelladas? ¿Podría ser esa la próxima admisión oficial para la creciente desclasificación ovni? Una declaración hecha hace unos pocos años, que informamos en su momento y ahora ampliamos, podría darnos pistas en esa dirección.

Primero empecemos por las credenciales, porque aquí importa mucho de quién viene. El Dr. Eric W. Davis, Ph.D. es astrofísico (Universidad de Arizona) con experiencia en Teoría de Campos Cuánticos y Relatividad, Consultor del Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea de EE.UU. (AFRL), Departamento de Defensa (DoD), Departamento de Energía (DoE), NASA y Asesor Científico Principal en el Instituto de Estudios Avanzados de Austin.

Además, el Dr. Davis ha estado involucrado en proyectos asociados con el Programa de Aplicación de Sistemas de Armas Aeroespaciales Avanzadas (AAWSAP), el Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas (AATIP), y el Grupo de Trabajo sobre Fenómenos Aéreos No Identificados (UAPTF); y fue Asesor Científico Jefe en Earth Tech, encabezada por el Dr. Harold Puthoff. Actualmente trabaja con Aerospace Corporation como ingeniero senior de proyectos para propulsión nuclear espacial y tiene una autorización de seguridad activa del gobierno de EE.UU. (USG).

En una entrevista realizada por Alejandro Rojas en su podcast Open Minds, el 30 de abril de 2019, se presentó al Dr. Davis, quien describió un Programa OVNI en curso del USG que está estudiando vehículos extraterrestres y del que él forma parte.

En la entrevista, el científico sostuvo que todas las superpotencias mundiales han recuperado su parte de los accidentes de ovnis en la Tierra y que actualmente están intentando aplicar ingeniería inversa. Algunos de estos vehículos estrellados y recuperados, agregó, tenían tripulantes en su interior.

Según Davis, solo una pequeña fracción del USG sabe que existen estos programas, y es probable que el esfuerzo científico necesario para descifrar esta tecnología no tenga suficiente personal.

Para más inri, el proceso científico también sufre de encapsulación, en un esfuerzo compartimentado y canalizado que impide la capacidad de compartir información entre disciplinas científicas en el programa y obstaculiza gravemente su capacidad para colaborar en la comprensión de los materiales exóticos recuperados.

Davis también afirmó que el programa actual de recuperación de este tipo de objetos es muy pequeño y mal financiado, ha estado en funcionamiento durante décadas y en un momento se cerró en 1989 debido a la falta de progreso en la ingeniería inversa recuperada de activos exóticos. En la necesidad de comprender esta tecnología, los programas resucitan periódicamente a medida que se dispone de nuevos fondos para este proyecto negro para que la investigación pueda continuar.

Programas costosos

Los programas negros centrados en ovnis probablemente se clasifiquen como Programas de Acceso Especial No Reconocidos Exentos (WUSAP), que supuestamente tienen la supervisión de la Banda de los Ocho, que recibe información sobre asuntos de inteligencia clasificados por parte del poder ejecutivo, e incluye a los líderes de cada uno de los dos partidos de tanto el Senado como la Cámara de Representantes, los presidentes, y miembros minoritarios de rango tanto del Comité del Senado como del Comité de Inteligencia de la Cámara.

La idea de que el Congreso sepa y esté financiando proyectos sobre fenómenos aéreos no identificados (UAPs) o la posibilidad de que no lo sepa, es igualmente preocupante —de cualquier manera, las implicaciones son asombrosas—.

Davis continuó explicando que ha habido un gran alejamiento de los programas de acceso especial porque son extremadamente costosos de mantener. De acuerdo al científico, el costo de mantener la información, el personal y la seguridad física de un programa de acceso especial puede ser decenas de veces mayor que el costo del programa en sí.

También discutiendo otros temas asociados con la recuperación de ovnis, dijo que se realizaron esfuerzos para medir el progreso anticipado asociado con la comprensión de la tecnología exótica.

Específicamente, Bigelow Aerospace recibió un contrato de Estudios Espaciales Avanzados de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA), que encargó 38 libros blancos, conocidos como Documentos de Referencia de Inteligencia de Defensa (DIRD). Según Davis, estos documentos se encargaron en gran medida como un medio para evaluar dónde pueden estar nuestros esfuerzos tecnológicos dentro de 50 años. Asimismo, las preocupaciones de los incidentes documentados de las instalaciones de armas nucleares en los que los UAPs estaban apagando los sistemas de navegación de ojivas nucleares en múltiples ocasiones proporcionaron la motivación adicional para medir nuestra capacidad de replicar tecnologías exóticas para 2050.

Como punto llamativo, también mencionó que hubo un incidente documentado en la isla brasileña de Colares donde la supuesta agresión de ovnis hacia su población mató a algunas personas, lo cual podría ser una posible indicación de que al menos algunas entidades que los tripulan pueden ser malévolas.

En el New York Times

El 23 de julio de 2020, Ralph Blumenthal y Leslie Kean publicaron un artículo en el New York Times titulado No Longer in Shadows, Pentagon’s U.F.O. Unit Will Make Some Findings Public. El artículo informó que el Dr. Eric W. Davis proporcionó un informe clasificado a una agencia del departamento de defensa en marzo sobre las recuperaciones de «vehículos de fuera de este mundo» y «no fabricados en la Tierra».

El astrofísico también proporcionó otro informe clasificado sobre «recuperaciones de objetos inexplicables a miembros del personal del Comité de Servicios Armados del Senado el 21 de octubre de 2019 y a miembros del personal del Comité de Inteligencia del Senado dos días después».

El 28 de julio de 2020, Blumenthal y Kean siguieron con otro artículo del NYT titulado Do We Believe in U.F.O.s? That’s the Wrong Question, donde declararon lo siguiente:

«Numerosos asociados del programa del Pentágono, con autorizaciones de alta seguridad y décadas de participación en investigaciones oficiales de ovnis, nos dijeron que estaban convencidos de que tales accidentes habían ocurrido, en función de su acceso a información clasificada. Pero los materiales recuperados en sí, y cualquier información sobre ellos, están completamente fuera del alcance de cualquier persona sin autorizaciones o la necesidad de saber».

Casi un año después, Blumenthal apareció en Fade to Black de Jimmy Church, que se emitió el 3 de junio de 2021, y explicó por qué la cita de Davis se incluyó en el artículo del New York Times:

«Lo que vamos a poner en el New York Times, tiene que ser investigado, tiene que quedar registrado y tenemos que ser muy claros sobre lo que estamos diciendo y lo que no estamos diciendo. No son especulaciones y pudimos probar absolutamente —para nuestra satisfacción y la satisfacción del editor— que estas sesiones informativas tuvieron lugar».

Blumenthal continuó:

«…Eric Davis, junto con varias otras personas, habían informado a los comités del Congreso con diapositivas sobre el tema de la recuperación de materiales. Lo mejor que pudimos confirmar, sin muchos detalles, fue que los comités del Congreso fueron efectivamente informados sobre el tema de la recuperación de material, y en esas diapositivas que se usaron para reportar el asunto a los comités del Congreso, el Comité de Servicios Armados del Senado y el Comité de Inteligencia del Senado en particular, había una referencia a vehículos de fuera de este planeta».

Necesidad de saber

Las admisiones del Dr. Davis en la entrevista de Open Minds son asombrosas y bastante desconcertantes. La información que proporcionó sería altamente clasificada si fuera cierta y, sin duda, pondría en peligro su autorización de seguridad.

La pregunta es, ¿por qué un científico de su prestigio se arriesgaría a perder su autorización de seguridad y su capacidad para continuar trabajando en un programa OVNI al hacer esta sorprendente revelación al público?

La principal preocupación parece ser la compartimentación general que impide la colaboración entre científicos que intentan resolver problemas técnicos asociados con la tecnología relacionada a la ingeniería inversa aplicada a estos objetos recuperados —más allá que algunos afirman ha llevado a ciertos avances científicos desde mediados del siglo pasado—.

Por otra parte, el hecho de que Davis haya podido mantener su autorización de seguridad y haya sido contratado por Aerospace Corporation después de la entrevista plantea preguntas adicionales.

Se podría argumentar que todo lo que se dijo en la entrevista fue una completa invención. Sin embargo, entonces la cuestión es, ¿por qué trataría deliberadamente de destruir su carrera al mentir sobre un programa que nunca existió, arriesgar su autorización de seguridad y cuestionar su carácter y cordura, a menos que se lo indiquen?

Davis ha trabajado durante décadas en los programas AAWSAP, AATIP y UAPTF, entre muchos otros proyectos relacionados con el gobierno. Y hoy en día continúa recibiendo el respaldo y reconocimiento de exfuncionarios y empleados gubernamentales (como Hal Putoff, Chris Mellon y Luis Elizondo).

Si bien no tenemos todas las respuestas definitivas, no es difícil ver que algo aquí está en marcha, posiblemente —al menos en EE.UU.— desde 1947...

