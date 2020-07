EE.UU. acusa a Rusia de disparar un arma anti-satélite en el espacio

Los conflictos bélicos espaciales entre potencias parecen estar cada vez más cerca…

El Comando Espacial de los Estados Unidos dice tener evidencia de que Rusia ha probado un arma antisatelital en el espacio el pasado 15 de julio, advirtiendo que la amenaza contra los sistemas de Washington es real.

«Esta prueba es otro ejemplo de que las amenazas a los sistemas espaciales estadounidenses y aliados son reales, serias y crecientes», dijo el organismo en un comunicado.

Clearly this is unacceptable. This will be a major issue discussed next week in #Vienna The U.S. will #deter #defend #defeat space threats. https://t.co/TCucTpFcqG

— Ambassador Marshall S. Billingslea (@USArmsControl) July 23, 2020