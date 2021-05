EE.UU. confirmará que algunos ovnis son tripulados por inteligencias no humanas, predice físico retirado de la Marina

El físico retirado Bruce Maccabee, a quien entrevistáramos en Mystery Planet en 2007, piensa que el Grupo de Trabajo de Fenómenos Aéreos Anómalos (UAPTF) recientemente creado para presentar un informe al Director de Inteligencia Nacional de EE.UU., confirmará finalmente lo que los investigadores civiles han sospechado por largo tiempo: algunos ovnis son vehículos controlados por inteligencias no humanas (NHIs).

Lo que sigue a continuación es un artículo escrito por Maccabee y publicado aquí por motivos de archivo. Agradecemos a nuestro colega John Greenewald de The Black Vault por hacérnoslo llegar:

El (los) origen (s) de estos NHIs se desconocen, pero pueden provenir de otros planetas que utilizan tecnología de transporte basada en principios físicos muy avanzados.

El presidente Joe Biden de los EE.UU. y los líderes de otros países pueden considerar necesario desarrollar una política mundial única, uniforme para coexistir e interactuar con NHI. La política debería ser mundial porque permitir que varios países desarrollen sus propias políticas podría resultar en algún tipo de desastre.

Si el GRUPO DE TRABAJO DE LA MARINA descubre que algunos UAPs son evidencia de NHIs, supongo, escribirá un informe sin clasificar (con un apéndice clasificado, si es necesario) listo para su publicación. Sin embargo, es posible que los responsables políticos de la Administración, cuando se enfrenten al informe de la UAPTF, decidan retener todo o parte del informe no clasificado debido a un impacto negativo percibido en los ciudadanos de EE.UU. y otros países.

La política de «Sí o No» para publicar el informe se basaría, en parte, en si el Grupo de Trabajo determina que nos «aman» (por ejemplo, si nos crearon o somos sus «mascotas»), si nos «odian» (por ejemplo, si nos ven como un peligro potencial para ellos o sus actividades) o nos son indiferentes (por ejemplo, hacen lo que quieren y nos ignoran siempre que no nos interpongamos en su camino).

La política de divulgación también puede basarse parcialmente en la determinación de que «ellos» sienten tanta curiosidad por nosotros como nosotros por ellos. Un ejemplo de esta posibilidad es la serie de avistamientos visuales y de radar realizados durante la madrugada del 31 de diciembre de 1978 a unas veinte millas de la costa este de la Isla Sur de Nueva Zelanda.

El radar de control de tráfico aéreo de Wellington, ubicado en el extremo sur de la Isla Norte, detectó «objetivos» de radar desconocidos (objetos reflectantes de radar o blips) que aparentemente viajaban junto con un avión de carga que volaba hacia el sur hacia Christchurch, una ciudad en el lado este South Island, a unas 160 millas al sur-suroeste de Wellington. Uno de esos objetivos se acercó al avión de una manera escalonada y finalmente se acercó tanto al avión que el radar no pudo separar el objetivo desconocido del objetivo del avión.

El operador del radar le dijo al avión: «Hay un objetivo fuerte en formación junto a usted ahora… podría estar a la izquierda o a la derecha… Su objetivo ha duplicado su tamaño».

Este evento de radar se conoce, en el recuento más detallado a continuación, como el evento de «objetivo de tamaño doble». Después de unos 30 segundos, el tráfico desconocido se alejó y el blip del avión se redujo a su tamaño normal (más detalles sobre este caso pueden ser encontrados en la entrevista que me hiciera Mystery Planet).

La acción de lo desconocido, acercándose temporalmente mucho al avión, parece haber sido deliberada. Después de todo, había muchos lugares para que lo desconocido estuviera además de cerca del avión. Entonces, esto plantea la pregunta, ¿por qué se acercó tanto al avión? La curiosidad podría ser una respuesta y la intención de asustar a la gente en el avión podría ser otra respuesta. Cualquiera de las respuestas sería consistente con NHI como la causa de los objetivos desconocidos.

Breve repaso

A partir de finales de la década de 1940, el personal militar y los ciudadanos de todos los países y de todos los ámbitos de la vida comenzaron a informar sobre objetos inusuales que viajaban por el cielo. Llegaron a ser conocidos como objetos voladores no identificados (OVNI). Cientos de informes por año desde 1947 hasta 1969 fueron recopilados y analizados por tres proyectos de la Fuerza Aérea de los EE.UU.: SIGN (1948), GRUDGE (1949 – 1951) y el conocido PROJECTO BLUE BOOK (1952 – 1969).

Después de estudiar unos 13.000 informes, BLUE BOOK concluyó que la mayoría podrían explicarse como fenómenos ordinarios que fueron mal percibidos, pero que 701 resistieron la explicación debido a sus formas no aerodinámicas (esfera, disco, cilindro), debido a la ausencia de características reconocibles (alas, estabilizadores, fuselaje, hélices, motores a reacción), debido a su capacidad de flotar sin medios reconocibles de apoyo (¿antigravedad?) y dinámica extrema (alta aceleración que conduce a una velocidad extrema, miles de millas por hora, que se logra en un segundo o menos).

BLUE BOOK luego afirmó, sin pruebas, que los informes de estos 701 avistamientos eran defectuosos o incompletos y que si ellos (los investigadores de la USAF) hubieran tenido más información, también podrían haber sido explicados.

Después de que BLUE BOOK cerró en 1969, la Fuerza Aérea respondió a las consultas entregando una «Hoja de datos» que decía que después de investigar miles de avistamientos no había encontrado nada que fuera una amenaza para los Estados Unidos y nada que indicara que los informes de UAPs fueran evidencia de una tecnología avanzada o inteligencia no humana (NHI).

Eventos recientes

Más recientemente, ha habido avistamientos de pilotos de combate y marineros de la Marina de los EE.UU. que han detectado y rastreado UAPs utilizando modernos dispositivos ópticos y de radar.

La Marina ha confirmado que las UAPs son objetos o fenómenos desconocidos. Los nuevos datos de radar y de observación confirman lo que se ha informado desde los primeros avistamientos de ovnis a fines de la primavera de 1947, es decir, que estos objetos pueden sufrir una aceleración extrema y alcanzar velocidades muy altas. También pueden flotar sobre el suelo a pesar de la falta de medios observables de apoyo, como palas giratorias de un helicóptero.

La pregunta más intrigante es, ¿podrían estos objetos o fenómenos, al menos algunos de ellos, ser evidencia de que la Tierra está siendo visitada por inteligencias no humanas (NHI) que viajan por medio de varios vehículos de transporte alienígena (ATV) tecnológicamente avanzados?

Para responder a esta pregunta, la Oficina de Inteligencia Naval (ONI), respondiendo a las instrucciones del Congreso, ha establecido un grupo de trabajo (el Grupo de Trabajo de Fenómenos Aéreos No Identificados, UAPTF) para recopilar y analizar informes de avistamientos UAP/OVNI y preparar un informe sin clasificar para su publicación.

Se puede elogiar a la Marina por «tomar el toro por las astas» y establecer un programa para abordar la pregunta anterior «de frente». Sin embargo, las investigaciones y análisis de muchos informes no clasificados de civiles (y militares) durante los últimos 70 años ya han llevado a muchos investigadores a concluir que al menos algunos de los informes de fenómenos aéreos no identificados son evidencia de inteligencias no humanas. Es probable que el UAPTF confirme esta conclusión, basándose en sus estudios de avistamientos clasificados (y no clasificados).

Fuente: Bruce Maccabee/The Black Vault. Edición: MP.