EE.UU. derriba el presunto globo espía chino sobre la costa este

El globo fue derribado frente a la costa de Carolina del Sur, con el objetivo de recuperar los restos antes de que se hundan en el océano.

Un avión de combate estadounidense derribó el globo de gran altura sobre el océano Atlántico, después de que cruzara todo el país y provocara una ruptura diplomática entre las dos potencias.

El globo, que China sostuvo que tiene fines meteorológicos pero EE.UU. insiste en que ha estado espiando, se pudo ver en la televisión colapsar y caer del cielo. Un alto funcionario militar explicó a los periodistas que el globo había sido derribado por un solo misil disparado desde un avión de combate F-22 Raptor que despegó de la base de la fuerza aérea de Langley en Virginia.

Se declaró un área de exclusión de aviación frente a la costa de Carolina del Sur antes de que se despacharan los F-22, y se informó que a la vez se estaba llevando a cabo una operación de salvamento por parte de embarcaciones de la Marina y la Guardia Costera para recuperar fragmentos del globo destruido en un campo de escombros de 7 millas.

Aviation Week citó a un alto oficial militar diciendo que los escombros estaban en aguas de 47 pies de profundidad, por lo que serían relativamente fáciles de recuperar.

Senior military official: US Navy and Coast Guard vessels in the area to start recovery of debris. Debris in 47 feet of water, expected to be «easy» but no timeline available now

— Brian Everstine (@beverstine) February 4, 2023