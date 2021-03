El 15 % de los británicos piensa que los extraterrestres dominarán la Tierra en 20 años

La Tierra será invadida y dominada por extraterrestres en los próximos 20 años, según opina el 15 % de los británicos.

Como preludio de la Semana OVNI que comienza hoy en el canal británico BLAZE, se realizó una encuesta a 2,000 adultos del Reino Unido sobre asuntos relacionados con extraterrestres y fenómenos aéreos no identificados (UAPs).

No hay evidencia que sugiera que la Casa Blanca será volada por extraterrestres en el corto plazo, ni seremos visitados por enormes naves como las de Arrival. Sin embargo, en 2040, una gran parte de los británicos cree que podríamos estar gobernados por una especie de otro mundo.

Según los resultados, el 15 % cree que los extraterrestres dominarán la Tierra durante los próximos 20 años. Nick Pope, un ex investigador de ovnis del Ministerio de Defensa, lo llamó «la figura más asombrosa» del estudio.

«Esto no es la última sonda en Marte encontrando vida microbiana, sino que directamente la gente habla de invasiones extraterrestres, eso es grande», le dijo a Unilad.

Si bien aceptó el creciente interés en los ovnis y las teorías circundantes podría estar en deuda con la cultura pop, Pope instó: «Vayamos más allá de la idea de que esto es solo ciencia ficción, reconozcamos a los fenómenos aéreos no identificados por el serio problema de defensa que representan».

