El actor canadiense Dave Foley asegura haber visto un ovni

«Se movía en silencio, a gran velocidad, flotaba y pulsaba con luz».

Dada la reciente popularidad en los medios masivos que ha ganado el tema de los fenómenos aéreos no identificados, Foley se ha atrevido ha contar su experiencia en un hilo de Twitter, donde además subió una representación artística de lo que vio junto con un amigo en una noche de enero del presente año.

«Después de años de interés en los ovnis sin ver nada, vi algo. Este es un dibujo de lo que vi. Estaba con un amigo a quien dejaré decidir si quiere unirse a esto. Se movía en silencio, a gran velocidad, flotaba y pulsaba con luz», tuiteó el actor y comediante. «Debo señalar que las luces blancas estaban en la parte delantera de la nave, suponiendo que avanzaba, y esas luces pulsaban por separado del cuerpo de la nave, que también pulsaba».

After years of interest in the UFOS without ever seeing anything, I saw something. This is a drawing of what I saw. I was with a friend who I’ll let decide if he wants to be attached to this.

It moved silently, at great speed,hovered and pulsated with light. pic.twitter.com/28bCacxwOO

— Dave Foley (@DaveSFoley) June 29, 2022