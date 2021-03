El asteroide más grande que pasará cerca de la Tierra este año se aproxima rápidamente

El asteroide más grande que pasará por la Tierra este año se acercará a unos 2 millones de kilómetros de nuestro planeta el 21 de marzo, ha informado la NASA.

Descubierto hace 20 años y llamado 2001 FO32, se estima que el asteroide tiene unos 900 metros de diámetro. Y la agencia espacial estadounidense dijo que su paso en los próximos días permitirá a los astrónomos observar a esta roca de cerca.

«Conocemos la trayectoria orbital de 2001 FO32 alrededor del Sol con mucha precisión», dijo Paul Chodas, director del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra. «No hay posibilidad de que el asteroide se acerque a la Tierra a menos de 2 millones de kilómetros».

Eso es aproximadamente 5,25 veces la distancia promedio de la Tierra a la Luna, pero aún lo suficientemente cerca para que 2001 FO32 sea clasificado como un «asteroide potencialmente peligroso».

La NASA dijo que 2001 FO32 pasará a unos 124.000 km por hora más rápido que la velocidad a la que la mayoría de los asteroides se encuentran con la Tierra.

You may have seen headlines about an #asteroid that will safely fly by Earth on March 21. While this asteroid, known as 2001 FO32, is large, it will safely zip past Earth at a distance of 1.3 million miles—five times further away than the Moon—and poses no risk of hitting Earth. pic.twitter.com/oZZG5UaFsf

— NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) March 8, 2021