El billete más nuevo del banco británico presenta a Alan Turing, el hombre que descifró los códigos nazis

El nuevo billete de £ 50 que se acaba de presentar en el Reino Unido muestra la cara de Alan Turing en un lado, y en homenaje al legendario matemático y descifrador de códigos, la agencia de inteligencia del Reino Unido GCHQ ha establecido una serie de acertijos complicados relacionados con la nota.

Según GCHQ, los 12 acertijos deberían llevar a las personas experimentadas en resolver este tipo de juegos alrededor de siete horas para completar de principio a fin. Si quieres probarlos, puedes encontrar el llamado Desafío de Turing en línea AQUÍ.

Los acertijos seleccionan varios símbolos, letreros y dibujos en el billete emitido, incluida una representación de Hut 8, la sección del Código de Gobierno y la Escuela de Cifras (GC&CS) en Bletchley Park, donde Turing tenía su sede durante la Segunda Guerra Mundial.

Otros acertijos cubren el cumpleaños de Turing, que está escrito en binario en el billete de 50 libras; y el papel de aluminio del billete que ha sido alterado para parecerse a un microchip, en honor al trabajo del genio en informática.

También hay un girasol en la nota, reconociendo el interés de Turing en la morfogenética o el estudio de la forma y la arquitectura de las plantas. Esto ha inspirado otro de los retos planteados por GCHQ.

Otros acertijos se basan en los dibujos técnicos de British Bombe —la máquina de descifrar códigos que usó— y una tabla de un artículo de 1936 intitulado On Computable Numbers, with an application to the Entscheidungsproblem. Ese documento finalmente llevó a la idea de la Máquina de Turing.

Además de emitir el Desafío de Turing, los jefes de GCHQ reconocieron nuevamente las espantosas formas en que Turing fue tratado durante su vida. Fue procesado por tener una relación homosexual, tuvo que someterse a una castración química como resultado y, finalmente, se quitó la vida.

«Turing fue acogido por su brillantez y perseguido por ser gay», comenta Jeremy Fleming, director de GCHQ. «Su legado es un recordatorio del valor de acoger todos los aspectos de la diversidad, pero también del trabajo que aún tenemos que hacer para ser verdaderamente inclusivos».

Turing contribuyó enormemente a las matemáticas, la informática y otros campos durante su vida. Según varios expertos, su trabajo para descifrar los códigos de la máquina alemana Enigma para el gobierno británico probablemente salvó millones de vidas al llevar la Segunda Guerra Mundial a un final más temprano.

[embedded content]

Los científicos todavía están haciendo descubrimientos en la actualidad que respaldan las teorías que Turing ideó hace décadas. Ideó la conocida prueba de Turing para evaluar la inteligencia artificial y co-creó el primer programa informático de ajedrez.

El nuevo billete entrará en circulación el 23 de junio, el cumpleaños de Turing, y es el último billete del Reino Unido que se convierte de papel a polímero; el nuevo material dura más y es más difícil crear falsificaciones.

Fuente: ScienceAlert. Edición: MP.