El Congreso de EE.UU. aprobó proyecto de ley histórico para establecer una nueva oficina OVNI

Tal como habíamos anticipado hace unas semanas, los legisladores votaron por la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) que incluye la nueva oficina OVNI en una enmienda presentada por la senadora demócrata Kirsten Gillibrand y respaldada por el senador republicano Marco Rubio, aspirante a la presidencia de EE.UU., y el congresista demócrata Rubén Gallego.

Los ovnis se han convertido en un tema candente en Washington, pasando de ser descartados como una teoría de conspiración marginal a un debate serio sobre seguridad nacional. Los funcionarios de inteligencia y los militares de EE.UU. han hecho constar en los últimos años los misteriosos fenómenos aéreos no identificados (UAPs).

La nueva oficina se establecerá conjuntamente entre el Departamento de Defensa y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (DNI), un matrimonio clave entre las comunidades de inteligencia y militar. Investigará si las extrañas naves avistadas por pilotos y demás personal de la Marina de EE.UU. podrían ser una tecnología desconocida de Rusia y China o —potencialmente— algo más extraño: extraterrestres.

Thank goodness we still have politicians on both sides of the aisle with the acumen to understand complex new security challenges and the courage to take political risks in the interest of national security: https://t.co/RiPTvE4XMG

— Christopher K. Mellon (@ChrisKMellon) December 9, 2021