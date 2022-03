El dilema de Elon Musk: ¿hacer su propia red social o comprar Twitter?

Un par de tuits han desatado los rumores sobre la posibilidad que Elon Musk compre Twitter o haga su propia red social. ¿El motivo? La censura y las violaciones a la libertad de expresión que el empresario afirma son cada vez más frecuentes en Internet.

«La libertad de expresión es esencial para que una democracia funcione. ¿Crees que Twitter se adhiere rigurosamente a este principio?», preguntó Musk, haciendo una encuesta entre sus casi 80 millones de seguidores y advirtiendo en el mismo hilo que «las consecuencias» de las respuestas dadas «serán muy importantes».

El resultado fue contundente, más del 70 % de los usuarios votaron que NO —después de todo, quién no tuvo un encontronazo con la celda virtual solo por decir lo que pensaba, ¿no?—.

Free speech is essential to a functioning democracy.

Do you believe Twitter rigorously adheres to this principle?

— Elon Musk (@elonmusk) March 25, 2022