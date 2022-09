El éter y la máquina voladora de Nikola Tesla

El genio serbocroata declaró que uno de los objetivos de su vida era crear una máquina voladora que pudiera funcionar sin el uso de un motor de combustión interna o alas, alerones, propulsores o cualquier fuente de combustible.

Tesla pensó inicialmente en un avión que pudiera volar gracias a un motor eléctrico alimentado por un generador en tierra. Con el tiempo, especuló que este avión podría moverse completamente de manera mecánica. La forma que asumió la aeronave fue la de un típico puro o cigarro.

«Ahora estoy planeando máquinas aéreas desprovistas de alas, alerones, hélices y otros accesorios externos, que serán capaces de alcanzar velocidades inmensas», se lee en su autobiografía.

A un gerente de Westinghouse, Tesla le escribió: «No debería sorprenderse en absoluto si algún día me ve volar de Nueva York a Colorado Springs en un dispositivo que parecerá una estufa de gas y pesará tanto… y podría, si fuera necesario, entrar y salir por una ventana» [Ref. 1].

Tesla pretendía que el mundo tuviera una fuente de energía gratuita e inalámbrica: «Mi generador de energía será del tipo más simple: solo una gran masa de acero, cobre y aluminio que comprende una parte estacionaria y giratoria, ensamblada de manera peculiar».

Pero algo más increíble es lo que cuentan los funcionarios en el museo Nikola Tesla en Belgrado, quienes afirman que el inventor dejó bocetos de naves interplanetarias que jamás se concretaron en realidad debido al inicio de la Segunda Guerra Mundial y el temor que fueran utilizadas para el mal.

«Esta información, empero, no se ha puesto a disposición de los estudiosos occidentales», sostienen los del museo.

Así lo describía el propio Tesla en sus últimos años de vida:

«Después de estos experimentos, planeé construir una máquina que pudiera volar no solo en el aire sino también en el espacio interplanetario.

»El principio de funcionamiento de la máquina voladora es el siguiente: hacia la dirección del vuelo, la compresión del éter se vuelve más débil por el generador instalado en la máquina voladora. A medida que el éter sigue presionando con una intensidad previa desde todos los demás lados, la máquina voladora comienza a moverse. Al estar dentro de esta máquina voladora, no sentirás su aceleración ya que el éter no debe obstaculizar tu movimiento.

»Pero tuve que abandonar mis planes para crear la máquina voladora. Había dos razones para ello: primero, no tengo dinero para trabajar en secreto. ¡Pero la razón principal es que la gran guerra comenzó en Europa y no me gustaría que mis inventos se usaran para matar! ¿Cuándo demonios se detendrán estos locos?»