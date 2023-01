El gobierno de EE.UU. publica el segundo informe UAP/OVNI

Estaba previsto que sea publicado el 31 de octubre de 2022, pero se retrasó y recién hoy la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) puso a disposición del público su segundo informe UAP. Entre otras cosas, se lee que los reportes de ovnis han aumentado y que actualmente hay esfuerzos por capturar y explotar la tecnología de estos.

La Ley de Autorización de la Defensa Nacional (NDAA) para el año fiscal 2022 requería que el Director de Inteligencia Nacional, en consulta con el Secretario de Defensa, presentara un informe anual al Congreso sobre fenómenos aéreos no identificados. Algo que, luego de una demora de más de dos meses, finalmente sucedió este 12 de enero de 2023, liberando también la versión no clasificada al público.

«Los informes de fenómenos aéreos no identificados (UAP) están aumentando, lo que permite una mayor conciencia del espacio aéreo y una mayor oportunidad de resolver eventos UAP. Además de los 144 informes cubiertos durante 17 años, incluidos en la evaluación preliminar de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI), ha habido 247 nuevos y otros 119 que fueron descubiertos o informados después del período de tiempo de la evaluación preliminar. Esto totaliza 510 informes de UAP al 30 de agosto de 2022. Se proporciona información adicional en la versión clasificada de este informe», se lee en la tercera página de un documento compuesto por doce.

Luego se habla del reciente establecimiento de la Oficina de Resolución de Anomalías para Todos los Dominios (AARO) y su coordinación con el Gerente Nacional de Inteligencia para la Aviación (NIM-Aviation) —sí, el mismo que tuvo provisionalmente un logo con un platillo volador— para estudiar el fenómeno y evaluar «cualquier evidencia de una posible participación de gobiernos extranjeros en eventos UAP».

With 144 known reports of UAP in 17 years, and 247 known reports of UAP in just the last 17 months, with 171 of those cases remaining «unresolved,» the UAP/UFO problem is now more in focus than ever before.

— Jeremy Kenyon Lockyer Corbell (@JeremyCorbell) January 12, 2023