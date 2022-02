«El gobierno de EE.UU. tiene en marcha una operación alienígena de falsa bandera», afirma el hacker Gary McKinnon

Durante una ronda de preguntas y respuestas en Reddit, le preguntamos al hombre que hace 20 años se infiltró en las computadoras del Pentágono qué pensaba sobre la actual posición del gobierno estadounidense en cuanto a los fenómenos aéreos no identificados.

El informático británico Gary McKinnon fue arrestado en marzo de 2002 por hackear varias redes gubernamentales y militares estadounidenses en busca de evidencia de OVNIs y energía libre. Como resultado, se encontró con evidencia que demostraría la existencia de naves militares en el espacio, que serían propiedad de EE.UU., además de archivos que indican que la Marina de Guerra tendría varios oficiales que comandarían una flota de buques espaciales en lo que sería un programa espacial ultrasecreto.

«La imagen llenó lentamente la pantalla y pude ver negrura, superpuesta sobre la cual había un planeta azul/blanco (del cual solo la mitad superior era visible), y sobre eso había una forma tubular que era de color blanco metálico y tenía cúpulas alrededor de su circunferencia central y en sus extremos. Esta cosa no tenía remaches ni uniones y parecía futurista, aunque, por supuesto, con la baja resolución y la cantidad de sombras en la imagen, faltaban detalles», contó el hacker, quien detalló que usó un programa basado en Java para la descarga y tuvo que reducir el color a 4 bits y la resolución más baja.

Lamentablemente, el británico fue descubierto y desconectado remotamente de la red antes que pudiera terminar de bajar el material a su PC —que en aquella época contaba con una lenta conexión de 56K—.

Ahora, McKinnon ha participado de una ronda de preguntas y respuestas (Ask Me Anything) organizada por la comunidad ovni de Reddit, donde el staff de Mystery Planet participó también. Nuestra primera pregunta fue qué pensaba sobre la actual posición del gobierno de EE.UU. ante los fenómenos aéreos no identificados (UAPs) y su acercamiento al tema como una amenaza para la seguridad nacional.

«Creo que es el comienzo de la operación psicológica alienígena de falsa bandera», fue la respuesta que nos dio.

Si bien para algunos puede parecer sorprendente, es una de las posibilidades que se ha venido barajando desde que en 2017 se empezó a empujar el tema en los medios masivos de comunicación, empezando por la famosa publicación sobre el programa secreto AATIP del Pentágono y los videos ovni de la Marina.

También le preguntamos qué pensaba sobre la reciente creación de la Fuerza Espacial y la carrera que se está dando entre las principales potencias por dominar la órbita terrestre.

«Creo que los gobiernos, al menos los principales, están todos juntos en esto. Los gobiernos son una fachada, ya no hay izquierda ni derecha, todo es teatro para manipular a las masas para que ellos tengan más control y nosotros menos privacidad», nos respondió.

A continuación recopilamos algunas otras preguntas interesantes hechas por los usuarios en el AMA:

Pregunta: ¿Alguna vez ha encontrado alguna evidencia de la existencia de la Federación Galáctica, como afirma el profesor Haim Eshed?

Respuesta: Nope.

Pregunta: Después de toda su investigación, ¿cuáles son sus conclusiones? ¿Están los gobiernos en contacto con los ovnis? ¿Han hecho ingeniería inversa de la tecnología OVNI? ¿Cuáles son los motivos ET?

Respuesta: En pocas palabras, no lo sé. De lo único que estoy seguro es de que saben que están allí y que no son humanos. Si lees los 12 documentos que prueban que el gobierno sabe sobre extraterrestres o algún título similar de Richard Dolan, es bastante claro que nadie sabía de dónde venía esta tecnología.

Pregunta: En color de 4 bits de baja resolución, ¿pudiste decir si las «cúpulas» [del ovni en la fotografía] eran geodésicas o no? A baja resolución, ¿puedes estar seguro de que la nave era lisa, sin uniones ni remaches?

¿Qué programas vinculó con su script de Perl? ¿Instaló remotamente RemotelyAnywhere con solo un nombre NetBIOS? ¿Puedes profundizar en los detalles técnicos?

Respuesta: Parecían geodésicas, de lo que sí estoy seguro es de que eran estructuras de apariencia lisa y suave.

El script PERL (en realidad, un .exe compilado para que se ejecutara en todas las máquinas NT, usando PERL2EXE en ese momento) ejecutó un escaneo NetBIOS que prueba el puerto 139/TCP únicamente, si el puerto estaba abierto, probaba 3 inicios de sesión y luego pasaba a la siguiente IP.

Pregunta: Sé que esto es una comunidad ovni, pero creo que la gente también quiere saber qué información podría obtener sobre Nikola Tesla (energía libre o energía de punto cero)? ¡Gracias por estar aquí!

Respuesta: Eso es un gran LOL 🙂 Sí, aparentemente fue asesinado por la Oficina de Inteligencia Naval por comunicarse con marcianos y venusinos...

[embedded content]

Pero, hablando en serio, hay un dispositivo que reproduje que es anómalo y parecería desafiar el principio de trabajo-energía en la física. Hice un video corto (arriba) sobre el efecto en 2012, todo lo que hace (me encanta su simplicidad) es retardar la fuerza contraeletromotriz (contra-EMF) en la topología estándar de inductor/imán que se encuentra en los generadores. Si el tiempo de subida de la contra-EMF se retrasa, no hay repulsión al entrar ni resistencia al salir, por lo que la Ley de Lenz está «doblada». ¡En un motor/generador como este, funciona más rápido y usa menos energía cuando le pedimos que ande!

Pregunta: Obviamente eres un hombre muy inteligente. ¿Cuál es su opinión personal sobre la presencia extraterrestre aquí en la Tierra? ¿Personalmente cree que estamos siendo visitados ahora o en el pasado y quiénes cree que son «ellos»? ¿De otro planeta o tal vez incluso de una inteligencia criptoterrestre?

Respuesta: Los hombres inteligentes no se dejan atrapar.

No sé si están aquí, pero si lo están, entonces podrían estar criándonos, podrían ser de otro tiempo o dimensión. Tal vez seamos un zoológico, una civilización reliquia para que los avanzados vengan y tengan unas vacaciones divertidas.

Pregunta: ¡Hola, Gary! En una de tus entrevistas hace años mencionaste que no eras el único hacker husmeando. Si este es el caso, ¿por qué crees que nadie más ha publicado imágenes no manipuladas de ovnis? ¿Puedes recordar cuántos nombres había en la lista de oficiales no terrestres y entrar en más detalles al respecto, por favor?

PD: ¿Cuál es su opinión sobre la reciente divulgación de OVNI/UAP proveniente de Lue Elizondo y compañía?

Respuesta: Gracias, no sé si los otros hackers buscaban información sobre ovnis, eran redes militares privadas, no sitios web ni nada público, así que supongo que eran más serios o incluso peligrosos, buscaban tecnología secreta para robar o lo que sea. Había una pantalla llena de nombres en la lista de NTO, tal vez 24 filas, no recuerdo los nombres me temo 🙁

Elizondo es muy cauteloso y controlado, parece que está ocultando algo, dónde se ha ido todo el dinero, etc., muchas preguntas sobre TTSA, no es el faro brillante de la verdad que pretendía ser en mi nada humilde opinión.

Pregunta: ¿Tienes miedo de que el gobierno de los EE.UU. vuelva a perseguirte o intente arrestarte en el Reino Unido?

Respuesta: No, tienen peces mucho más grandes que atrapar, fui una pequeña vergüenza que explotaron para obtener posiblemente más fondos de seguridad cibernética. El Departamento de Defensa tiene cientos de miles de entradas no autorizadas en el sistema por año.

Para ver más preguntas y respuestas de la comunidad, pueden consultar el hilo completo en Reddit en ESTE ENLACE.

Por MysteryPlanet.com.ar