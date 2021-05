El helicóptero Ingenuity despega por cuarta vez, obteniendo un mes extra de vida

Después de probar que el vuelo controlado es posible en el planeta rojo, el helicóptero Ingenuity de la NASA tiene nuevas órdenes: servir como explorador para el rover Perseverance y así ayudarlo en la búsqueda de signos pasados de vida microbiana.

La siguiente fase extiende la misión del helicóptero más allá de la demostración de tecnología original de un mes. Ahora, el objetivo es evaluar qué tan bien los aparatos voladores pueden ayudar a la exploración futura de Marte y otros mundos.

«Vamos a recopilar información sobre la capacidad de apoyo operativo del helicóptero mientras Perseverance se concentra en su misión científica», dijo a los periodistas Lori Glaze, directora de la División de Ciencias Planetarias de la NASA.

El tipo de reconocimiento que realiza Ingenuity algún día también podría resultar útil para las misiones humanas, al identificar los mejores caminos que pueden atravesar los exploradores y llegar a lugares que de otro modo no serían posibles.

«El mini helicóptero de cuatro libras (1,8 kilogramos) realizó con éxito el cuarto de sus cinco vuelos originalmente planeados el viernes, yendo más lejos y más rápido que nunca», tuiteó la NASA.

Just another day on Mars, shooting video of a flying helicopter. Quick preview of #MarsHelicopter’s Flight 4 takeoff below; more pics and video yet to come.

Typical photographer: lots of gear to juggle and mountains of files to upload! Newest pics at: https://t.co/L6lhCNdqWq pic.twitter.com/jpJHeDuQcA

— NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) April 30, 2021