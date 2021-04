El helicóptero Ingenuity no logra despegar para su cuarto vuelo sobre Marte

Los datos recibidos del helicóptero el jueves por la mañana muestran que no ejecutó su cuarto vuelo planeado según lo programado.

El helicóptero está seguro y en buen estado de salud. Los datos devueltos durante un enlace descendente a la 1:21 p.m. EDT (10:21 a.m. PDT) indican que Ingenuity no pasó al modo de vuelo, que es necesario para que se lleve a cabo la operación.

El equipo planea probar su cuarto vuelo nuevamente mañana, 30 de abril de 2021, a las 10:46 am EDT (7:46 am PDT, 12:30 pm hora local de Marte); y se espera que lleguen los reportes sobre el evento al Laboratorio de Propulsión a Reacción de la NASA cerca de tres horas después.

