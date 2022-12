El Hubble detecta un misterioso «brillo fantasma» que rodea nuestro sistema solar

De ser real, sería un elemento arquitectónico recién descubierto del sistema solar. Ha permanecido invisible hasta que aparecieron astrónomos muy imaginativos y curiosos, y el poder del Hubble.

Imagínese entrar en una habitación por la noche, apagar todas las luces y cerrar las persianas. Sin embargo, un brillo espeluznante proviene de las paredes, el techo y el piso. La tenue luz apenas alcanza para ver tus manos frente a tu rostro, pero persiste.

¿Suena como una escena de la serie Ghost Hunters, ¿no? Pero para los astrónomos es un asunto muy real.

En un ambicioso proyecto que llamaron SKYSURF, los astrónomos buscaron en 200.000 imágenes de archivo del telescopio espacial Hubble e hicieron decenas de miles de mediciones para identificar cualquier brillo de fondo residual en el cielo. Tal como el ejemplo anterior donde se apagan las luces de una habitación, sustrajeron la luz de las estrellas, las galaxias, los planetas y la luz zodiacal. Sorprendentemente, quedó un brillo fantasmal y débil. El equivalente a la luz constante de diez luciérnagas repartidas por todo el cielo.

¿De dónde viene?

Una posible explicación es que una capa de polvo envuelve nuestro sistema solar hasta Plutón y refleja la luz del Sol. Ver polvo en el aire atrapado en los rayos solares no es una sorpresa al limpiar la casa. Pero esto debe tener un origen más exótico. Debido a que el brillo se distribuye tan suavemente, la fuente probable son innumerables cometas —bolas de nieve polvorientas que vuelan libremente—. Caen hacia el Sol desde todas las direcciones diferentes, arrojando un escape de polvo a medida que los hielos se subliman debido al calor del Sol.

Esta idea se ve reforzada por el hecho de que en 2021 otro equipo de astrónomos utilizó datos de la nave espacial New Horizons de la NASA para medir también el fondo del cielo. New Horizons sobrevoló Plutón en 2015 y un pequeño objeto del cinturón de Kuiper en 2018, y ahora se dirige al espacio interestelar. Las mediciones de la sonda se realizaron a una distancia de 4 a 5 mil millones de millas del Sol. Esto está fuera del ámbito de los planetas y asteroides donde no hay contaminación por polvo interplanetario.

También detectó algo un poco más débil que aparentemente proviene de una fuente más distante que la que identificó el Hubble. La fuente de la luz de fondo vista por New Horizons también permanece sin explicación. Existen numerosas teorías que van desde la descomposición de la materia oscura hasta una enorme población invisible de galaxias remotas.

«Si nuestro análisis es correcto, hay otro componente de polvo entre nosotros y la distancia donde New Horizons realizó las mediciones. Eso significa que es algún tipo de luz adicional que proviene del interior de nuestro sistema solar», dijo Tim Carleton de la Universidad Estatal de Arizona (ASU) y uno de los autores del estudio (complementado aquí y aquí).

«Debido a que nuestra medición de la luz residual es más alta que la de New Horizons, creemos que es un fenómeno local que no está muy lejos del sistema solar. Puede ser un nuevo elemento del contenido del sistema solar que se ha planteado como hipótesis pero no medido cuantitativamente hasta ahora», concluyó Carleton.

Fuente: Hubble. Edición: MP.