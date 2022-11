El impacto de un meteorito habría destruido una casa en California

Las autoridades locales están investigando la posibilidad de que un meteorito haya destruido una casa en California. La casa se incendió después de que varios testigos describieran una brillante bola de luz que caía del cielo.

Dustin Procita estaba en su hogar en el condado de Nevada, California, con sus dos perros el viernes por la noche cuando dice que algo golpeó su casa y provocó un incendio alrededor de las 7:30.

«Escuché un gran estallido. Empecé a oler a humo y salí a mi porche. Estaba completamente envuelto en llamas», declaró.

El hombre se las arregló para escapar y salvar a uno de sus perros pero, lamentablemente, no al otro. Y su casa ardió hasta quedar destruida a pesar del esfuerzo de los bomberos, quienes ahora están investigando qué inició el fuego.

Testigos de toda la región vieron una bola brillante en el cielo y siguieron su camino para ver dónde aterrizó. Ese camino podría haber llevado a la casa de Procita.

«Dijeron que era un meteoro. Siempre he visto lluvias de meteoritos y cosas así cuando era niño, pero definitivamente no esperaba que cayeran en mi patio o a través de mi techo», dijo el damnificado.

NEW: Possible Meteorite in Northern California where homeowner believes a meteorite hit his house, catching it on fire Friday night. Penn Valley Fire is also investigating if that’s the cause after many people reported seeing a “bright ball fall from the sky.” pic.twitter.com/m4ullmwoKg

— Joshua Jered (@Joshuajered) November 6, 2022