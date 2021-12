El James Webb fue lanzado exitosamente y ya está en camino a su nuevo hogar espacial

Luego de su lanzamiento en las primeras horas de la mañana, el sucesor del Hubble está seguro en el espacio, encendido y comunicándose con los controladores terrestres. ¿Qué sigue ahora?

Los equipos terrestres comenzaron a recibir datos de telemetría de Webb unos cinco minutos después del lanzamiento. El cohete Ariane 5 funcionó como se esperaba, separándose del observatorio a los 27 minutos de vuelo.

El observatorio fue lanzado a una altitud de aproximadamente 120 kilómetros (75 millas). Aproximadamente 30 minutos después del lanzamiento, Webb desplegó su matriz solar y los gerentes de la misión confirmaron que la matriz solar estaba proporcionando energía al observatorio. Después del despliegue de los paneles solares, los operadores de la misión establecerán un enlace de comunicaciones con el observatorio a través de la estación terrestre de Malindi en Kenia, y el control terrestre del Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial en Baltimore enviará los primeros comandos a la nave espacial.

Los ingenieros y los controladores terrestres realizarán la primera de tres quemaduras de corrección a mitad de camino aproximadamente 12 horas y 30 minutos después del lanzamiento (7.50 p.m EST de este sábado), encendiendo los propulsores de Webb para maniobrar la nave espacial en una trayectoria óptima hacia su destino en órbita a aproximadamente 1.500 millones de kilómetros de la Tierra (en el punto L2).

«Quiero felicitar al equipo por este increíble logro: el lanzamiento de Webb marca un momento significativo no solo para la NASA, sino para miles de personas en todo el mundo que dedicaron su tiempo y talento a esta misión a lo largo de los años», dijo Thomas Zurbuchen, administrador asociado de la Dirección de Misiones Científicas en la Sede de la NASA en Washington. «La promesa científica de Webb está ahora más cerca que nunca. Estamos al borde de una época verdaderamente emocionante de descubrimiento de cosas que nunca antes habíamos visto o imaginado».

