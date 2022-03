El legendario naufragio Endurance es hallado en las aguas heladas de la Antártida

Tras partir a principios de febrero, la expedición Endurance22 ha encontrado, filmado y documentado el naufragio del famoso barco perdido del Ernest Shackleton a 3.000 metros de profundidad.

Llamada Endurance, la embarcación fue aplastada y hundida por una banquisa en 1915, durante un intento fallido del susodicho explorador polar de cruzar el continente antártico.

Ahora, los miembros de la expedición Endurance22, que partió en busca del naufragio en febrero de 2022, encontraron, filmaron y examinaron los restos del naufragio. Exactamente un siglo después de la muerte de Shackleton en 1922.

En las imágenes capturadas por el equipo utilizando vehículos sumergibles, se puede ver el Endurance con exquisito detalle, con rollos de cuerda colgando de la cubierta, el timón del barco en posición vertical y las letras de bronce del nombre estampadas en la popa —que aún brillan después de un siglo submarino—.

«Estamos abrumados por nuestra buena fortuna de haber localizado y capturado imágenes de Endurance. Este es, con mucho, el mejor naufragio de madera que he visto en mi vida. Está erguido, bien orgulloso del fondo marino, intacto y en un brillante estado de conservación», comentó Mensun Bound, director de la exploración.

La expedición Endurance22 partió de Sudáfrica hacia la Antártida a bordo del SA Agulhas II, un buque de investigación y suministro polar rompehielos capitaneado por Knowledge Bengu. La expedición tenía 35 días para buscar el naufragio perdido, con la posibilidad de extenderlo a 45 días. Se tomó la extensión y se localizó el naufragio en la última semana del tiempo de búsqueda disponible.

La resistencia se encontró a una profundidad de 3.008 m. Los restos del naufragio están protegidos por el Tratado Antártico, en virtud del cual se clasifican como «Sitio y Monumento Histórico», lo que significa que no pueden ser perturbados. El equipo de Endurance22 utilizó vehículos de búsqueda submarina de última generación, SAAB Sabertooths, para inspeccionar y documentar el lugar del naufragio sin tocarlo.

Cuando el Endurance se hundió, su capitán, Frank Worsley, calculó su ubicación aproximada. Sin embargo, era un día nublado, por lo que no pudo usar el sol para fijar su posición. En cambio, utilizó las lecturas del sextante de los días anteriores y estimó la dirección de la deriva del hielo para trazar las coordenadas aproximadas de donde se hundió el barco en el mar de Weddell.

Para tratar de localizar los restos más de un siglo después, el equipo de Endurance22 trazó un área de búsqueda alrededor de las coordenadas estimadas de Worsley y utilizó vehículos submarinos híbridos para buscar formas y anomalías en el lecho marino.

El Endurance estaba ubicado aproximadamente a 4 millas al sur de la posición estimada de Worsley.

«Hemos hecho historia polar con el descubrimiento de Endurance, y completamos con éxito la búsqueda de naufragios más desafiante del mundo. También llevamos a cabo un programa de divulgación educativa sin precedentes, lo que permite que las nuevas generaciones de todo el mundo se involucren», dijo el Dr. John Shears, geógrafo polar que encabezó la expedición.

Historia Hit y la red de medios Little Dot Studios se unieron como socios de medios de la expedición Endurance22, que fue financiada por Falklands Maritime Heritage Trust. Además, el cofundador y director creativo de History Hit, Dan Snow, documentó la expedición en tiempo real a través de las redes sociales, incluidos Facebook, Instagram y TikTok.

Endurance has been found.

Discovered at 3000 metres on 5 March 2022

100 years to the day since Shackleton was buried#Endurance22 pic.twitter.com/Edvc4nzl01

— Dan Snow (@thehistoryguy) March 9, 2022