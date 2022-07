El maestro de la ciencia ficción Philip K. Dick tendrá su biografía cinematográfica

Philip K. Dick es uno de los autores de ciencia ficción más importantes e influyentes de todos los tiempos, habiendo escrito obras maestras como El hombre en el castillo, Ubik, Una mirada en la oscuridad y las novelas que inspiraron las películas Blade Runner, Minority Report, Total Recall, Matrix y más.

Pero Dick también era un hombre muy problemático que sufría de abuso de drogas, alucinaciones, un intento de suicidio y muchas otras dolencias psicológicas. Y ahora esta tumultuosa vida real del autor tendrá su propia película.

Basada en una biografía del mismo nombre escrita por Paul Williams, quien administró el patrimonio literario después de que el célebre autor falleciera en 1982, Only Appparently Real se centrará en un evento de 1971, donde Dick regresó a su casa y descubrió que su caja fuerte había sido abierta, robada y faltaban los papeles personales que contenía.

Si bien inicialmente se investigó como un robo, la policía comenzó a sospechar que el propio escritor lo hizo él mismo por razones desconocidas. De cualquier manera, nunca atraparon al culpable, y Dick escribió esto sobre el evento al año siguiente:

«…el gran robo y saqueo de mi casa hace un año en San Rafael, lo que provocó que me mudara de los Estados Unidos mientras lo pensaba. Llegué a casa una noche y encontré escombros y ruinas, mis archivos cerrados se abrieron, papeles de todo tipo desaparecidos, estéreo desaparecido, prácticamente todo desaparecido, ventanas y puertas destrozadas. Hasta el día de hoy no sé quién lo hizo. El robo no fue el motivo; se llevaron demasiados artículos sin valor, demasiado cuidado en la correspondencia y los registros comerciales… la policía hasta cierto punto [sic] favoreció la teoría de que lo había hecho yo mismo. No lo hice. Hasta cierto punto [sic] favorecí la teoría de que lo habían hecho…».

La versión cinematográfica aún no tiene director, pero será producida por John Shestack, un productor veterano cuyos créditos incluyen el thriller de Harrison Ford Air Force One y la comedia dramática de Steve Carrell Dan in Real Life —y actualmente está desarrollando el thriller de ciencia ficción Old Man’s War, creado en Netflix, así como Free Radicals, una adaptación del cuento de Alice Munro—.

«Su vida era tan surrealista como sus libros», dijo Shestack citado por el Hollywood Reporter. «Era una persona funcional de alto nivel y nunca se sabe, incluso al leer sus diarios, qué es real y qué no».

La historia también abordará lo que el mismo Dick describió como un tema trágico que invadió su vida: la muerte en la infancia de su hermana gemela, Jane. El escritor atribuyó muchos de sus problemas psicológicos y desafíos de la vida personal a su muerte, incluidas sus ansiedades por el apego.

Fuente: Hollywood Reporter/Gizmodo. Fuente: MP.