El mayor conglomerado de tortugas verdes del mundo es filmado desde el aire

Las asombrosas imágenes muestran cómo miles de tortugas marinas se dirigen a una isla de Australia para desovar.

El Departamento de Medioambiente y Ciencia del estado de Queensland (Australia) compartió esta semana imágenes de 64.000 tortugas marinas que llegaron en diciembre a la isla de Raine para desovar, después de que un nuevo estudio revelara que observar a las tortugas desde el aire es el método más eficaz de medir su población.

This is some of the most spectacular vision you will ever see – our new eye in the sky has captured 64,000 turtles off the coast of Raine Island, north-west of Cairns.

