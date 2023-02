El Pentágono dice que un presunto globo espía chino ha sido visto sobre el oeste de los EE.UU.

Estados Unidos está rastreando un presunto globo de vigilancia chino que ha sido visto volando sobre sitios sensibles en los últimos días.

El objeto voló sobre las islas Aleutianas de Alaska y a través de Canadá antes de aparecer sobre la ciudad de Billings, en Montana, el miércoles.

Un alto funcionario de defensa que habló bajo condición de anonimato dijo que el gobierno preparó aviones de combate, incluidos F-22, en caso de que la Casa Blanca ordenara derribar el objeto. Sin embargo, luego que los principales líderes militares —incluido el secretario de Defensa Lloyd Austin y el general Mark Milley— se reunieran para evaluar la amenaza, concluyeron que no era recomendable «tomar una acción cinética contra el globo debido al peligro que la caída de escombros representaría para las personas en el suelo».

Montana, un estado occidental escasamente poblado, alberga uno de los tres únicos campos de silos de misiles nucleares en el país, en la Base de la Fuerza Aérea de Malmstrom —sí, la misma visitada por ovnis en los 70s—. Por esta razón, las autoridades piensan que la aparente nave espía sobrevoló estos sitios sensibles para recopilar información.

No obstante, el funcionario de defensa aseguró que no había una «amenaza significativamente mayor» de que la inteligencia estadounidense se viera comprometida porque «saben exactamente dónde está este globo y por dónde pasa». Además, tampoco representa una amenaza para la aviación civil ya que el globo está «por encima de la altitud utilizada por las aerolíneas comerciales».

Asimismo, dijo que Estados Unidos había planteado el asunto a los funcionarios chinos en su embajada en Washington D.C. y en Pekín.

Durante la sesión informativa del jueves en el Pentágono, los funcionarios se negaron a revelar la ubicación actual de la aeronave. También se negaron a proporcionar más detalles del objeto, incluido su tamaño.

Everyone wants a glimpse of the Chinese spy balloon, it’s gonna be THE raging internet trend for the next few days assuming the air force doesn’t shoot it down. If you’re not on your lawn getting noisy shots of every speck in the sky, you’re missing out. pic.twitter.com/SA630Tfgy6

— Alejandro Alvarez (@aletweetsnews) February 2, 2023