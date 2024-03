El Pentágono presenta informe donde niega que existan programas OVNI de ingeniería inversa

El gobierno niega tener conocimiento…

Tal como habíamos anticipado hace unas horas, la oficina ovni del Pentágono, AARO, ha presentado un informe público de 63 páginas que abarca más de 70 años del historial de los Estados Unidos en relación con los Fenómenos Aéreos No Identificados (UAPs), basándose en entrevistas, investigación archivística y colaboraciones con diversos sectores gubernamentales e industriales.

El mismo fue inequívoco en sus conclusiones, encontrando «ninguna evidencia de que alguna investigación del gobierno estadounidense, investigación patrocinada por académicos o panel oficial de revisión, haya confirmado que alguna observación de un UAP representara tecnología extraterrestre». Los informes de objetos voladores o presuntas naves alienígenas generalmente resultaron tener explicaciones cotidianas, tales como «objetos y fenómenos ordinarios y el resultado de una identificación errónea», a veces por testigos bien intencionados que creían haber avistado algo de otro mundo.

Today the DoD released our Historical Record Report Volume 1. AARO’s report covers more than 70 years of the U.S. record relating to UAP, draws from interviews, archival research, and partnerships across government and industry. Read it here: https://t.co/YktnRjFB1d — All-domain Anomaly Resolution Office (@DoD_AARO) March 8, 2024

El mayor punto crítico que han marcado algunos internautas —que se burlaron no solo del informe sino de la publicación de la AARO en X—, es que esta oficina del Departamento de Defensa está malgastando recursos del Estado y apenas hace acto de presencia un par de veces al año, encima con un informe que realmente no ha investigado nada y solo ha tomado material de archivo para amoldarlo a sus propias conclusiones.

Por otra parte, el informe contradijo lo dicho por denunciantes como David Grusch, sosteniendo que «AARO determinó, basándose en toda la información proporcionada hasta la fecha, que las afirmaciones que involucran a personas específicas, ubicaciones conocidas, pruebas tecnológicas y documentos supuestamente relacionados con la ingeniería inversa de tecnología extraterrestre son inexactas».

«Es inconcebible que el Pentágono siga descendiendo por esta carretera de ofuscación y negación. Nuestros adversarios ya han dejado constancia de que tienen sus propios programas UAP. ¿Acaso eso no es importante para el Pentágono?», respondió el ex funcionario Lue Elizondo, quien ayer anticipó —a sabiendas de la salida del documento de AARO— que este año se vendría «una tormenta» en cuanto a la desclasificación ovni, incluyendo una profundización en el conflicto entre legisladores y la comunidad de inteligencia.

Lue Elizondo Responds to AARO UFO Report NewsNation coverage of Elizondo’s characterization of the report as “inaccurate… misleading and disingenuous.” “Many of us are aware of the facts and I suspect they will be brought forth in the near term.”#ufox #ufotwitter #ufo #uap pic.twitter.com/HrO2VPpF1x — UAP James (@UAPJames) March 8, 2024

«El informe presentado por AARO no solo carece de precisión, sino que también resulta engañoso en varias de sus afirmaciones. Se suma a la extensa lista de errores cometidos por el Pentágono en la historia reciente. Hoy es un día lamentable para la democracia, ya que el pueblo estadounidense está siendo expuesto a desinformación bajo la fachada de transparencia y confiabilidad», añadió.

Por su parte, el congresista Tim Burchett, conocido por su ardua labor en impulsar una desclasificación ovni, acusó nuevamente a la comunidad de inteligencia de ser parte del problema.

So the people doing the cover up of #ufo #uap say they find no cover up classic self fulfilled prophesy. https://t.co/jrC8ZLuYTF — Tim Burchett (@timburchett) March 8, 2024

«Así que las personas encubriendo el tema de los ovnis afirman que no encuentran ningún encubrimiento… Es la clásica profecía autocumplida», señaló el republicano en su cuenta de X.

Muchos ahora esperan una fuerte respuesta por parte de aquellos aludidos —sin nombrar explícitamente— en el propio informe presentado por la AARO. ¿Es este el momento justo para que los denunciantes de primera mano den un paso adelante y revelen evidencia irrefutable sobre lo que saben?

Por MysteryPlanet.com.ar.