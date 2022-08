El Pentágono tiene docenas de videos ovni que no ha mostrado al público

El Pentágono tiene docenas de videos ovni que no ha mostrado al...

El Pentágono tiene al menos dos docenas —y probablemente muchos más— de videos de ovnis en su poder. Y, a pesar de los compromisos públicos con la transparencia, los funcionarios se niegan publicarlos.

De acuerdo a Marik von Rennenkampff, ex analista de la Oficina de Seguridad Internacional y No Proliferación del Departamento de Estado de EE.UU. y funcionario del Departamento de Defensa bajo la administración de Obama, la lógica utilizada por el gobierno para evitar la divulgación de este material —de que podría poner en peligro las «fuentes y métodos» sensibles—, no justifica semejante ocultamiento.

En marzo de 2019, en medio de crecientes encuentros militares con objetos que parecían exhibir características de vuelo muy avanzadas, la Marina instituyó un mecanismo estandarizado para reportar ovnis. A pesar de las abundantes censuras, estos informes muestran que los pilotos de combate con frecuencia quedan atónitos ante tales incidentes.

Es importante destacar que los nuevos procedimientos de informes de la Marina permiten a los pilotos y oficiales de inteligencia enviar imágenes de video y otros datos de sensores. En respuesta a una solicitud de la Ley de Libertad de Información, la Marina confirmó que 24 videos están asociados con 19 informes de ovnis, que abarcan desde junio hasta diciembre de 2019.

Si el Pentágono continuó recibiendo 20 videos de ovnis cada seis meses, ahora tendría más de 100 videos en su poder. Por supuesto, una mayor conciencia del nuevo mecanismo de informes y la reducción del estigma probablemente dieron como resultado que los pilotos enviaran muchas más imágenes de ovnis. Además, con 24 videos que acompañan a 19 informes, parece que es poco probable que las tripulaciones aéreas presenten un reporte ovni sin incluir datos que lo corroboren.

Datos satelitales y tecnológicos

El gobierno también posee datos de ovnis que involucran grabaciones por parte de satélites en el espacio.

Por supuesto, la publicación de datos satelitales y pantallas de radar podría poner en peligro plataformas y capacidades sensibles. Pero muchos —si no la mayoría— de los videos de ovnis en posesión del gobierno probablemente fueron grabados por contenedores de búsqueda de blancos en infrarrojo.

La tecnología de video infrarrojo (como la FLIR) no es inherentemente sensible. Al mismo tiempo, las imágenes de los contenedores de búsqueda están ampliamente disponibles. Lo que es más importante, tres videos de ovnis famosos, todos grabados con el contenedor principal de la Marina, no están clasificados —y nunca fueron clasificados en primer lugar—.

Estos hechos hacen que sea imposible para el gobierno afirmar que la publicación de imágenes de ovnis grabadas por tales plataformas —sin mencionar los teléfonos celulares— comprometería la tecnología sensible o las capacidades de recopilación de inteligencia.

Es importante destacar que, dado que los contenedores de búsqueda de blancos son los «ojos» tecnológicos de los pilotos de combate en el cielo, es probable que dichos videos representen una proporción significativa de los datos de ovnis en poder del Pentágono.

Potencias extraterrestres, no extranjeras

Al mismo tiempo, el gobierno no tiene evidencia que indique que ningún ovni es parte de un programa de vigilancia extranjero o indicativo de un avance tecnológico importante por parte de un adversario potencial. Por lo tanto, el Pentágono no puede afirmar de manera plausible que sus videos de ovnis pueden clasificarse como «información confidencial de gobiernos extranjeros».

Por su parte, el Congreso no parece preocupado de que los ovnis sean parte de un esfuerzo de inteligencia extranjero. De acuerdo con el proyecto de ley aprobado por unanimidad por el Comité Selecto de Inteligencia del Senado, una nueva y poderosa oficina de ovnis debe dejar de investigar inmediatamente cualquier objeto que se determine que es «hecho por el hombre» y dirigir su atención analítica a otro caso. Si los legisladores están realmente preocupados de que algunos ovnis sean plataformas de vigilancia antagónicas, no ordenarían a una nueva oficina poderosa que deje de investigar tan pronto como se determine que un objeto es de origen humano.

De igual importancia, los funcionarios confían en que ninguno de los 143 encuentros inexplicables descritos en un informe ovni histórico involucra tecnología estadounidense secreta. Por lo tanto, el Pentágono no puede retener videos de ovnis con el pretexto de que los pilotos pueden haber capturado inadvertidamente imágenes de «sistemas de armas» sensibles de EE.UU.

«Con el Congreso exigiendo respuestas y los funcionarios del gobierno admitiendo su propia impaciencia con el lento ritmo del progreso, la publicación de videos de ovnis no confidenciales podría resolver rápidamente varios incidentes», señala von Rennenkampff.

«En última instancia, los parámetros bajo los cuales el gobierno clasifica los datos de ovnis están en total desacuerdo con la promesa pública de desclasificar la información que no revele fuentes y métodos sensibles. El Pentágono debe cumplir con sus compromisos enfáticos con la transparencia y publicar todas esas imágenes de ovnis», concluye.

Fuente: The Hill. Edición: MP.