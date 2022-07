El presidente Biden presenta la primera imagen a color del telescopio espacial James Webb

Este lunes 11 de julio, el presidente Joe Biden mostró desde la Casa Blanca una de las primeras imágenes del telescopio espacial James Webb, en un evento en donde se anticipó algo de lo que la NASA tiene planeado para mañana.

La NASA, en asociación con la ESA (Agencia Espacial Europea) y la CSA (Agencia Espacial Canadiense), lanzará el conjunto completo de las primeras imágenes a todo color y datos espectroscópicos de Webb durante una transmisión televisada que comenzará a las 10:30 a.m. EDT (14:30 UTC ) del martes 12 de julio. Esto será desde el Centro de Vuelo Espacial Goddard en Greenbelt, Maryland y podrás agendar recordatorio para verlo online a continuación:

La anticipada hoy por Biden es la imagen infrarroja más profunda y nítida del universo distante hasta la fecha. En ella se observa el cúmulo de galaxias SMACS 0723 repleto de detalles. Miles de galaxias, incluidos los objetos más débiles jamás observados en el infrarrojo. Esta porción del vasto universo cubre un trozo de cielo de aproximadamente el tamaño de un grano de arena sostenido con el brazo extendido.

LIVE from the @WhiteHouse, the world gets a glimpse of the capability of @NASAWebb as President Biden previews one image from the most powerful observatory in existence. Watch: https://t.co/GQefRcrO9e

— NASA (@NASA) July 11, 2022