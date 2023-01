El primer lanzamiento de un cohete orbital desde el Reino Unido acaba en fracaso

En un demoledor golpe para las ambiciones aeroespaciales de Richard Branson, la primera misión para poner en órbita satélites desde suelo británico fracasó después de que una «anomalía» impidiera que el cohete alcanzara su altura de destino.

Llamada Start Me Up como la canción de los Rolling Stones, la misión comenzó bastante bien. El avión de transporte de la compañía, conocido como Cosmic Girl, despegó del puerto espacial de Cornualles ayer lunes (9 de enero) a las 5:02 p.m. EST (2202 GMT).

Cosmic Girl lanzó el cohete LauncherOne de 21 metros de largo a las 6:09 p.m. EST (2309 GMT), mientras el avión se encontraba frente a la costa suroeste de Irlanda. La primera etapa del cohete hizo su trabajo y las dos etapas de LauncherOne se separaron como estaba previsto unos 3.5 minutos después de la suelta.

La etapa superior del cohete terminó un encendido de casi cinco minutos y posteriormente entró en una larga costa. Fue durante esta fase que los controladores de la misión se enteraron de que algo había salido mal.

We appear to have an anomaly that has prevented us from reaching orbit. We are evaluating the information.

— Virgin Orbit (@VirginOrbit) January 9, 2023