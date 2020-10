El primer nido de «avispones gigantes asesinos» descubierto en EE.UU. es destruido

Trabajadores del Departamento de Agricultura utilizaron trajes protectores para erradicar el primer nido de avispones gigantes asiáticos descubierto en EE.UU., succionando a los insectos fuera de un árbol en el estado de Washington.

El nido fue encontrado el jueves pasado por entomólogos del Departamento de Agricultura del Estado de Washington (WSDA) en una propiedad de Blaine, cerca de la frontera con Canadá, dijo la agencia en un comunicado.

Pasaron varias semanas buscando el nido, atrapando avispones y siguiéndolos, utilizando hilo dental para atar pequeños rastreadores a los insectos, que miden casi 5 centímetros de largo y son capaces de infligir una picadura muy dolorosa —cuentan con un aguijón grande cargado con una neurotoxina, que es capaz de causar paros cardíacos y shocks anafilácticos—.

Antes del atardecer del sábado, un equipo vestido de pies a cabeza con trajes protectores succionaron a los insectos de su nido ubicado cuidadosamente en la cavidad de un árbol muerto, según reportó el WSDA en su cuenta de Twitter junto con un video mostrando el hecho.

Got ‘em. Vacuumed out several #AsianGiantHornets from a tree cavity near Blaine this morning. Further details will be provided at a press conference on Monday. Staff not available for interviews before then. pic.twitter.com/31kgAUuJd0

— WA St Dept of Agr (@WSDAgov) October 24, 2020