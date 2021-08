El regreso a la Luna para 2024 «no es factible», dice inspector general de la NASA

Pero Elon Musk ha manifestado que podría ayudar para que sí alunicemos en esa fecha.

Debido a los retrasos anticipados en el desarrollo del traje espacial, «no es factible» que la NASA lleve humanos a la Luna antes de la prometedora fecha límite de 2024, según un nuevo informe de la Oficina del Inspector General (OIG) de la NASA.

En este nuevo informe, que la Oficina de Auditorías de la OIG publicó el martes (10 de agosto), el Inspector General de la NASA ha auditado el desarrollo de trajes espaciales de próxima generación, llamados Unidad de Exploración de Movilidad Extravehicular (xEMU). La agencia espacial estadounidense está creando los trajes que se usarán como parte del programa Artemis, el cual devolverá a los humanos a la superficie lunar para 2024. Sin embargo, según esta evaluación, esa línea de tiempo no solo es improbable, sino incluso imposible.

«El programa actual de la NASA es tener los dos primeros xEMU listos para el vuelo espacial para noviembre de 2024, pero la agencia enfrenta desafíos importantes para cumplir con este objetivo», se lee en la auditoría. «No obstante, dados los retrasos anticipados en el desarrollo del traje espacial, un alunizaje a fines de 2024, como la NASA planea, no es factible».

Los trajes espaciales actualmente en rotación entre los astronautas en la Estación Espacial fueron diseñados hace 45 años para el programa de transbordadores espaciales, y «es fundamental que la NASA desarrolle nuevos trajes para la seguridad y eficiencia de futuras misiones y programas, señala la auditoría».

Pero, ¿por qué la nueva generación trajes espaciales de la NASA está tan retrasada? Según el informe, el costo de desarrollar y probar el traje se está disparando y se espera que aumente a un total de más de mil millones de dólares para 2025. La Oficina del Inspector General también culpó —entre otras cosas como cuestiones presupuestarias y técnicas— a la pandemia de COVID-19 por las demoras.

Pero no todo está perdido. Un comentario sobre la auditoría de la OIG por parte del fundador de SpaceX, Elon Musk, ha provocado discusiones sobre una posible colaboración entre la compañía y la NASA.

En respuesta a una publicación del reportero de CNBC Michael Sheetz sobre el tema, Musk tuiteó: «SpaceX podría hacerlo si fuera necesario».

SpaceX could do it if need be

— Elon Musk (@elonmusk) August 10, 2021