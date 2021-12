El rover chino en la Luna investigará un extraño objeto en forma de cubo

Aparentemente hay algo interesante y angular en la cara oculta de la Luna.

El rover Yutu-2 ha estado explorando la cara oculta de la Luna —el mal llamado «lado oscuro»— desde principios de 2019, como parte de la misión Chang’e-4 de China. En su aventura, recientemente sus cámaras han divisado una enigmática estructura en forma de cubo en la distancia.

Andrew Jones, un periodista que cubre el programa espacial chino para SpaceNews y Space.com, destacó la nueva actualización del rover en una serie de tuits el viernes. El apodo del objeto en forma de cubo se traduce literalmente como «casa misteriosa».

Ah. We have an update from Yutu-2 on the lunar far side, including an image of a cubic shape on the northern horizon ~80m away from the rover in Von Kármán crater. Referred to as «神秘小屋» («mystery house»), the next 2-3 lunar days will be spent getting closer to check it out. pic.twitter.com/LWPZoWN05I

— Andrew Jones (@AJ_FI) December 3, 2021