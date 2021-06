El rover chino Zhurong envía los primeros sonidos y video de Marte

El primer vehículo explorador de Marte de China capturó sus primeros sonidos del planeta rojo y transmitió impresionantes vistas del descenso en el polvoriento mundo.

Un nuevo video publicado hoy por el canal estatal de noticias CCTV, muestra los primeros sonidos grabados por el rover Zhurong mientras conducía desde su módulo de aterrizaje Tianwen-1 hacia la superficie marciana (el pasado 22 de mayo). También incluye un video impresionante del vehículo conduciendo en Marte, hecho a partir de imágenes de una pequeña cámara desplegada en ese momento.

«De hecho, los sonidos se produjeron cuando la rueda dentada del vehículo giraba sobre el bastidor, en un choque entre metales», dijo Jia Yang, diseñador adjunto del sistema Tianwen-1, según una traducción de CCTV. «El propósito de instalar el dispositivo de grabación es capturar los sonidos del viento en Marte durante sus climas ventosos. Realmente queremos escuchar cómo suenan los vientos en un planeta que no sea la Tierra».

Zhurong es la pieza central de la misión Tianwen-1 del gigante asiático, que envió un orbitador y el rover al planeta rojo este año —y tiene planes futuros para establecer bases permanentes allí—. La nave espacial combinada se lanzó en julio de 2020 y llegó a la órbita de Marte en febrero. El rover aterrizó en las llanuras de Utopia Planitia el 14 de mayo y desde entonces está usando seis cargas útiles científicas para hacer sus estudios, incluido el micrófono.

Here’s the deployment of Zhurong from the landing platform, but this time with SOUND pic.twitter.com/gKES48hT6a

— Andrew Jones (@AJ_FI) June 27, 2021