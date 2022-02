El rover Curiosity fotografía una diminuta y delicada «flor» en Marte

Curiosity tomó una foto de algo bastante delicado esta semana en la superficie de Marte.

Si bien el objeto a primera vista parece una pequeña flor diminuta —con tal vez algún tipo de característica orgánica—, el equipo del rover confirmó que se trata de una formación mineral, con estructuras delicadas formadas por minerales que se precipitan del agua.

Curiosity ya ha visto este tipo de características antes, que se llaman grupos de cristales diagenéticos. Diagenético significa la recombinación o reordenamiento de minerales, y estas características consisten en grupos de cristales tridimensionales, probablemente hechos de una combinación de varios.

La científica adjunta de la misión, Abigail Fraeman, dijo en Twitter que este tipo de peculiaridades en la superficie marciana no son nuevas para los rovers y están hechas de sales llamadas sulfatos.

(1/3) Your Friday moment of zen: A beautiful new microscopic image from @MarsCuriosity shows teeny, tiny delicate structures that formed by mineral precipitating from water.

(Penny approximately for scale added me)https://t.co/cs7t11BWAj pic.twitter.com/AU20LjY5pQ

— Abigail Fraeman (@abbyfrae) February 26, 2022