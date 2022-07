El rover Perseverance detecta un extraño objeto parecido a un espagueti en la superficie de Marte

El rover más nuevo de la NASA descubrió algo particularmente extraño mientras atravesaba el planeta rojo: un lío enrollado de material no identificado que se parece a un remolino de fideos.

Hasta donde sabemos, no hay restaurantes italianos en Marte. Así que ahí va una explicación para el extraño objeto fotografiado esta semana por Perseverance. No son espaguetis. Tampoco es una criatura marina o una bola de pelo de algún felino marciano. Más bien parece una maraña de cuerdas o material triturado que se pega.

La imagen proviene de una de las cámaras frontales para evitar peligros del rover —que vigilan el paisaje para proteger al explorador robótico cuando conduce o usa su brazo—.

La explicación más probable y prosaica para la maraña de material son los restos de la propia misión. Perseverance ha visto restos de su equipo de aterrizaje de cerca y de lejos. Por ejemplo, en junio el rover detectó una pequeña pieza de una manta térmica encajada contra una roca a 2 kilómetros del punto de aterrizaje (ver la imagen a continuación).

My team has spotted something unexpected: It’s a piece of a thermal blanket that they think may have come from my descent stage, the rocket-powered jet pack that set me down on landing day back in 2021. pic.twitter.com/O4rIaEABLu

— NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) June 15, 2022