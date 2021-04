El rover Perseverance fotografía un «arcoíris» en Marte

¿Cómo es esto posible si no hay gotas de lluvia en la atmósfera del planeta rojo?

Una nueva imagen tomada por el rover Perseverance de la NASA muestra lo que parece ser un arcoíris. Pero dado que no hay gotas de lluvia en la atmósfera seca marciana, no podría haber sido un arcoíris como lo experimentamos aquí en la Tierra, entonces, ¿qué es lo fotografiado?

Después de que la imagen se volviera viral, los internautas ofrecieron varias explicaciones posibles: o podría haber sido un «arco de polvo» causado por partículas de polvo en el aire, o podría haber sido simplemente un destello en la lente, un fenómeno óptico causado por rayos de luz perdidos que ingresan a la Hazcam (acrónimo en inglés para hazard avoidance camera) del Perseverance.

Ahora, gracias a la amable gente del Laboratorio de Propulsión a Reacción (JPL) de la NASA, tenemos una respuesta concreta al misterio.

En un correo electrónico al portal especializado Futurism, el especialista en relaciones públicas del JPL, Andrew Good, confirmó que el «arcoíris» era, de hecho, un efecto causado por la lente de una de las Hazcams.

«Lo que ves allí es un destello de lente (lens flare)», escribió Good. «Tenemos parasoles en las Hazcams frontales, consideradas fundamentales para la misión, ya que nos permiten avanzar evitando obstáculos. Sin embargo, estos parasoles no se consideraron esenciales en las cámaras traseras, por lo que es posible que al tomar una imagen con una de estas cámaras —como en esta ocasión— se manifiesten fenómenos relacionados con la dispersión de la luz solar».

Es decir, sin estos parasoles, la luz puede llegar fácilmente a las Hazcams al hacer una toma mirando por encima de la «parte trasera» del vehículo de seis ruedas, lo que provoca las difracciones.

Los destellos de las lentes pueden aparecer de diferentes formas, según el tipo de lente. Perseverance lleva seis cámaras de próxima generación como parte de su sistema de cámaras para evitar peligros, cuatro en la parte delantera y dos en la parte trasera. Se utilizan principalmente para evaluar peligros potenciales en el camino del rover.

Incluso dado que esta foto en particular no parece mostrar un arcoíris, existe una pequeña posibilidad de que algún día podamos ver un fenómeno similar en el cielo marciano.

En un Ask Me Anything de 2015, el científico jefe de la Oficina del Programa de Marte de la NASA, Rich Zurek, sugirió que podrían aparecer «arcos de hielo» sobre el horizonte marciano en respuesta a una pregunta sobre la posibilidad de que haya arcoíris en Marte.

Many have asked: Is that a rainbow on Mars? No. Rainbows aren’t possible here. Rainbows are created by light reflected off of round water droplets, but there isn’t enough water here to condense, and it’s too cold for liquid water in the atmosphere. This arc is a lens flare. pic.twitter.com/mIoSSuilJW

— NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) April 6, 2021