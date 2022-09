El rover Perseverance ha hallado posible materia orgánica en Marte

Sin embargo, tendremos que esperar a que envíe las muestras a la Tierra para confirmarlo.

La búsqueda de evidencia de vida marciana antigua sigue progresando. Esta vez, el rover Perseverance de la NASA ha obtenido algunas muestras potencialmente reveladoras que contienen materia orgánica. Y si bien la presencia de materia orgánica no es una evidencia rotunda de vida en el planeta rojo, sí es una señal claramente prometedora —y, quizás lo más revelador, los científicos de la agencia parecen inusualmente emocionados—.

Desde julio, el infatigable rover ha estado vagando por el delta de un río seco en el cráter Jezero de 28 millas, que se cree que fue el hogar de un lago hace miles de millones de años. Hasta ahora, Perseverance ha logrado recolectar cuatro de estas muestras fluviales que, según los científicos de la NASA, cuentan con la mayor concentración de materia orgánica desde que el explorador robótico comenzó su misión hace 18 meses.

