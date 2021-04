El rover Perseverance investiga una roca extraña y le dispara

Los científicos especulan que la roca podría ser un meteorito o parte de lo eyectado por el impacto de uno.

Marte es un refugio para los meteoritos, y siempre es notable cuando un rover se encuentra con uno de estos emisarios del espacio. Los científicos están examinando una roca llena de hoyos detectada por el Perseverance que se parece a los meteoritos vistos en otros lugares.

La NASA aún no ha declarado qué es la roca, pero el equipo de Perseverance tuiteó el miércoles: «Mientras el helicóptero se prepara, no puedo evitar ver las rocas cercanas. Esta extraña tiene a mi equipo científico intercambiando muchas hipótesis».

El equipo del rover dijo que la roca tiene unas 6 pulgadas (15 centímetros) de largo y les dijo a los fanáticos del espacio que miraran de cerca la imagen para «detectar la hilera de marcas láser donde la golpeé para obtener más información».

While the helicopter is getting ready, I can’t help checking out nearby rocks. This odd one has my science team trading lots of hypotheses.

It’s about 6 inches (15 cm) long. If you look closely, you might spot the row of laser marks where I zapped it to learn more. pic.twitter.com/sq4ecvqsOu

— NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) March 31, 2021