El volcán más grande del mundo entra en erupción por primera vez en casi 40 años

La diosa Pele ha despertado de un extenso letargo.

Por primera vez desde 1984 y justo a tiempo para el día de la independencia de Hawái, el volcán Mauna Loa ha cobrado vida, y autoridades como el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) recomiendan a los residentes de la isla que se mantengan alerta.

Como señala el Observatorio de Volcanes de Hawái del USGS en una actualización, el nivel de amenaza ha aumentado de «aviso» a «advertencia», aunque los «flujos de lava están contenidos dentro del área de la cumbre y no amenazan a las comunidades de la ladera todavía».

«Basado en eventos pasados, empero, las primeras etapas de una erupción de Mauna Loa pueden ser muy dinámicas y la ubicación y el avance de los flujos de lava pueden cambiar rápidamente», se agregó.

Mauna Loa is erupting for the first time in nearly four decades on the Big Island of Hawaii. The USGS has more on what is happening and may happen next. (It’s difficult to predict. The skies are rather omninous in Kailua-Kona.https://t.co/tuP5Sv2rBZ https://t.co/fHjE0tC9CJ

— Eric Berger (@SciGuySpace) November 28, 2022