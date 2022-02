Elon Musk activa Starlink sobre Ucrania para proveer Internet a los ciudadanos

El magnate Elon Musk comunicó este sábado que su servicio de conexión satelital Starlink ya se encuentra funcionando en Ucrania, tras responder a un tuit del vice primer ministro y ministro de Transformación Digital ucraniano, Mijaíl Fedorov.

«Elon Musk, mientras intentas colonizar Marte, ¡Rusia intenta ocupar Ucrania! Mientras sus cohetes aterrizan con éxito desde el espacio, ¡los cohetes rusos atacan a la población civil ucraniana! Le pedimos que proporcione a Ucrania estaciones Starlink y que se dirija a los rusos cuerdos para que se pongan de pie», escribió Mijaíl Fedorov arrobando al CEO de la compañía de satélites.

«El servicio Starlink ahora está activo en Ucrania. Más terminales en camino», respondió Musk pasadas tan solo unas horas del tuit.

Starlink service is now active in Ukraine. More terminals en route.

Cómo era de esperarse, la respuesta fue bien recibida y de inmediato el vice primer ministro agradeció el gesto y a todos los que se han sumado a Ucrania en este momento de crisis. «¡Los terminales Starlink están llegando a Ucrania! Gracias Elon Musk, ¡gracias a todos los que apoyaron a Ucrania!», dijo.

Starlink terminals are coming to Ukraine! Thank you @elonmusk, thank you everyone, who supported Ukraine! pic.twitter.com/xHDYHunhsW

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 26, 2022