Elon Musk anuncia el desarrollo de un «Tesla Bot» humanoide

Diseñado para «realizar tareas que son inseguras, repetitivas o aburridas» para los humanos.

Durante el evento del Día de la IA que tuvo lugar esta semana, el CEO de Tesla, Elon Musk, reveló que la compañía de automóviles eléctricos está trabajando en un prototipo humanoide del que tendremos un primer vistazo «en algún momento del próximo año».

Para construir este «Tesla Bot», la compañía se basará en la experiencia existente con la robótica de fabricación de automóviles, así como en sus chips informáticos impulsados ​​por inteligencia artificial que permiten que su flota de automóviles (casi) se conduzcan por sí mismos.

Ante esta noticia, muchos han remarcado el hecho que Musk previamente haya advertido repetidamente sobre los peligros de la IA.

«He estado tocando este tambor de IA durante una década», dijo el magnate en julio de 2020. «Deberíamos estar preocupados por hacia dónde se dirige la IA. Las personas que veo que están más equivocadas acerca de la IA son las que son muy inteligentes, porque no pueden imaginar que una computadora pueda ser mucho más inteligente que ellos».

A pesar de esto último, Musk reiteró en el evento que el Tesla Bot está «destinado a ser amigable» y que será más débil y más lento que un humano. Medirá 1.76 metros de alto y pesará 56 kilogramos y, según los informes, tendrá manos a nivel humano.

(Por cierto: Musk no lanzó ningún prototipo en el evento, pero tenía a alguien en el escenario disfrazado como uno).

Lmao this is the “robot” you were all excited about?? This a human in a unitard pic.twitter.com/8mBomyv3nu

— Casey Johnston (@caseyjohnston) August 20, 2021